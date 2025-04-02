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死亡鼬獾驗出狂犬病毒首例 苗栗公館13場免費注射疫苗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉死亡鼬獾日前驗出狂犬病毒，即日起半個月全鄉13場犬貓免費注射狂犬病疫苗防疫，洽詢專線037-320049轉234。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣公館鄉死亡鼬獾日前驗出狂犬病毒，即日起半個月全鄉13場犬貓免費注射狂犬病疫苗防疫，洽詢專線037-320049轉234。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣公館鄉死亡鼬獾日前驗出狂犬病毒，苗栗縣動物保護防疫所、公館鄉公所規畫即日起半個月，全鄉13場犬貓免費注射狂犬病疫苗防疫，洽詢專線（037）320049轉234。

公館鄉4月13場免費注射狂犬病疫苗時間地點，2日下午1點至2點開礦村城隍廟走廊；7日上午9點至10點20分中義村活動中心；7日上午10點半至下午2點半館南村、館中村在五穀宮；8日下午1點半至3點福星村福星中山堂。

10日下午1點半至3點館東村社區活動中心；11日上午9點至11點大坑社區活動中心；11日上午11點至中午12點仁安村活動中心；11日下午1點至2點鶴岡村活動中心；11日下午2點至3點鶴山村活動中心；14日上午9點至10點50分福德村活動中心；14日下午1點至2點福基村下福基福靈宮；14日下午2點至3點石墻社區活動中心；16日上午9點至中午12點玉泉村、五谷村、玉谷村、北河村、尖山村、南河村在公館鄉公所機車停車棚。

公館鄉死亡鼬獾驗出狂犬病毒苗首例發生在3月14日下午2點多，縣府接獲通報縣道119甲線公館鄉仁安村發現死亡鼬獾，經送檢驗確認，農業部動植物防疫檢疫署3月29日發布鼬獾狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷情況。

苗栗縣動防所指出，苗栗縣2023年3月發現首例，至今累計第14例，其中卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉4例、三義鄉1例，及公館鄉1例，目前仍侷限於鼬獾案例，防範狂犬病「 二不一要」，不接觸野生動物，不棄養犬貓寵物，要定期帶犬貓施打狂犬病疫苗，未依規定完成狂犬病疫苗注射，依法處3至15萬元罰鍰。

死亡 狂犬病疫苗 苗栗縣

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