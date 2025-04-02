六都施政人口篇／政策補助未治本 難解少子危機

桃園市人口突破233萬人，但新生兒5年來少了2成多，粗出生率與全國平均數據差距逐漸縮小。桃園自認推出全台最全面的生育政策組合包，仍不敵少子女化浪潮，地方應與中央合力，從根本檢討社會經濟結構，正視這場人口危機。

桃園生育政策涵蓋孕前到產後，從率6都之先的凍卵補助、最高5萬元生育津貼，再到托育加碼補助，及好孕專車到孕產婦心理健康支援。市長張善政還首創成立婦幼局，但新生兒仍逐年減少卻是不爭的事實。

從懷孕到孩子成年，家庭平均負擔至少數百萬元，一次性的生育補助能解決多少問題？增設公托腳步太慢，僅能滿足不到1成的新生兒需求，絕大多數家庭仰賴私托或親友協助。更核心的難題是，房價高漲下，年輕夫妻買不起房，成家成本不斷墊高，生育意願必然低落。

桃園市創新推出凍卵營養金補助計畫，卻也反映現代女性面臨的職涯與生育困境。在職場升遷壓力與最佳生育年齡重疊下，許多女性被迫在事業發展與生育間做出艱難抉擇。凍卵政策雖提供生育緩衝選項，但生育後的職場友善度不足、彈性工時缺乏等，仍讓女性卻步。

歐洲福利國家透過完善育嬰假、彈性工時、全面平價托育，從社會結構改革著手，減少生養子女與職涯發展衝突。兩相對照，台灣生育政策仍普遍停留在經濟補助層次，就算桃市府加碼再有感，也只是治標不治本，無法解決年輕世代不願生育的真正障礙。

包括高房價、高托育成本、長工時、職場歧視、家務分工不均等，都是實務上的生育、養育困境，加上近年虐嬰虐童事件層出不窮，家長選擇園所、保母深怕踩到地雷。這些結構性問題非地方政府一己之力能解，生育政策應開展結構性改革，否則少子化警鐘將持續響起。