聽新聞
0:00 / 0:00

六都施政人口篇／政策補助未治本 難解少子危機

聯合報／ 記者朱冠諭

桃園市人口突破233萬人，但新生兒5年來少了2成多，粗出生率與全國平均數據差距逐漸縮小。桃園自認推出全台最全面的生育政策組合包，仍不敵少子女化浪潮，地方應與中央合力，從根本檢討社會經濟結構，正視這場人口危機。

桃園生育政策涵蓋孕前到產後，從率6都之先的凍卵補助、最高5萬元生育津貼，再到托育加碼補助，及好孕專車到孕產婦心理健康支援。市長張善政還首創成立婦幼局，但新生兒仍逐年減少卻是不爭的事實。

從懷孕到孩子成年，家庭平均負擔至少數百萬元，一次性的生育補助能解決多少問題？增設公托腳步太慢，僅能滿足不到1成的新生兒需求，絕大多數家庭仰賴私托或親友協助。更核心的難題是，房價高漲下，年輕夫妻買不起房，成家成本不斷墊高，生育意願必然低落。

桃園市創新推出凍卵營養金補助計畫，卻也反映現代女性面臨的職涯與生育困境。在職場升遷壓力與最佳生育年齡重疊下，許多女性被迫在事業發展與生育間做出艱難抉擇。凍卵政策雖提供生育緩衝選項，但生育後的職場友善度不足、彈性工時缺乏等，仍讓女性卻步。

歐洲福利國家透過完善育嬰假、彈性工時、全面平價托育，從社會結構改革著手，減少生養子女與職涯發展衝突。兩相對照，台灣生育政策仍普遍停留在經濟補助層次，就算桃市府加碼再有感，也只是治標不治本，無法解決年輕世代不願生育的真正障礙。

包括高房價、高托育成本、長工時、職場歧視、家務分工不均等，都是實務上的生育、養育困境，加上近年虐嬰虐童事件層出不窮，家長選擇園所、保母深怕踩到地雷。這些結構性問題非地方政府一己之力能解，生育政策應開展結構性改革，否則少子化警鐘將持續響起。

托育 桃園 生育補助

延伸閱讀

公私協力給新生兒第一個禮物 新北育兒寶貝袋4.0版有巧思

剛出生就緊握醫師不放 新生兒「小手牽大手」萌翻萬人：生命的奇蹟

雲林一胎領6萬催出8千新生兒 張麗善：今年出生都可領

大街上目擊流浪狗叼新生兒屍體…恐怖畫面瘋傳 警方揭心酸真相

相關新聞

六都施政人口篇／桃園出生率6都最高 新生兒漸少

桃園市長張善政上任兩年多祭出凍卵補助、加碼生育津貼、好孕專車等生育鼓勵措施，還首創成立婦幼局，盼打造婦幼友善城市。但6都...

六都施政人口篇／政策補助未治本 難解少子危機

桃園市人口突破233萬人，但新生兒5年來少了2成多，粗出生率與全國平均數據差距逐漸縮小。桃園自認推出全台最全面的生育政策...

六都施政人口篇／雙薪父母忙 盼托兒環境更友善

「生兒容易，養兒難。」是桃園不少年輕三明治家庭心情寫照。雙薪父母大多選擇將孩子送往托嬰中心或給保母帶，但近年虐嬰新聞多，...

看見幸福台灣／鍾東錦 把民意變公共利益

苗栗縣長鍾東錦是民意代表出身，上任縣長兩年多，施政滿意度等各項民意調查，成績都相當亮眼，鍾東錦直言幸福施政祕訣，就是將多...

看見幸福台灣／苗栗 大廠進駐 人口移入

苗栗縣氣候宜人，交通便利，地理位置位處北南之中的科技產業鏈關鍵地帶，擁有發展科技優勢地理位置，北有新竹科學園區，南有中部...

橫停路口讓學生上車 竹縣交通車挨轟

新竹縣一所國立高中學生專車日前被拍到，違停在車流繁忙的竹北市光明六路與中華路口，讓學生上下車，「馬路變轉運站」的離譜行徑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。