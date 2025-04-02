六都施政人口篇／雙薪父母忙 盼托兒環境更友善

「生兒容易，養兒難。」是桃園不少年輕三明治家庭心情寫照。雙薪父母大多選擇將孩子送往托嬰中心或給保母帶，但近年虐嬰新聞多，令家長擔憂，盼政府增設公托、培訓更多合格保母，營造更友善育兒環境。

26歲林小姐懷孕中，寶寶2個月後出生。她說，生育補貼雖不無小補，但整體而言仍不夠，除了尿布、奶粉開銷龐大，托嬰中心問題更是傷腦筋，公托補助多但名額少，很難排，家長多送私立，1個月約花1萬8000元，等於補貼就沒了。

林小姐也提到，公托難等，加上虐嬰新聞多，實在不敢給保母帶，家人也無法隨時當後援，建議市府再廣設公托，可減輕很多負擔。

36歲韓先生肯定桃園生育補助、育兒津貼比其他縣市要多，減輕不少壓力，他有2個小孩，都選擇送保母，「希望可以增加合格保母，讓家長多加選擇。」

韓先生說，他將二寶送保母照顧，每月補助9500元，自己再貼幾千元，還有基金會定期訪視，不過八德區的保母真的太少，選擇不多。

桃園市保母協會總幹事彭玉琴常趁聊天時問：「有沒有考慮生第二個？」很多父母認為養育子女成材的成本比以前高太多，不願再生。

彭說，以前養育觀念是養育孩子「成人」，現在是希望「成材」，投注心力和經費相對比以往多。早期教養一個孩子可能只要3、500萬元，現可能要7、800萬元，甚至上千萬元。

彭玉琴認為，桃市府在照顧婦幼方面做了許多努力，但也希望地方與中央政府能注意保母因管理嚴格出現斷層，年輕保母愈來愈少。