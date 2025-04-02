六都施政人口篇／桃園出生率6都最高 新生兒漸少

桃園市長張善政上任兩年多祭出凍卵補助、加碼生育津貼、好孕專車等生育鼓勵措施，還首創成立婦幼局，盼打造婦幼友善城市。但6都最年輕的桃園，近5年粗出生率雖高於全國平均，新生兒數卻少逾2成，專家、民代認為，整體系統支持才是提高生育率關鍵。

桃園市近年建設、交通發展迅速，吸引不少人口移入，張善政競選期間祭出「婦幼6善好」政見，上任後逐一兌現。像「多1胎加1萬」，生育津貼提高為1胎至3胎各3萬、4萬和5萬等，市府更放寬請領設籍規定。

桃園市前年率6都之先推出凍卵補助，提供25至40歲女性最高3.3萬元，去年3月又推出好孕專車，從懷孕到產後7個月提供計程車補助9000元。公托4年來從25處增至56處，收托人數達1856人，若送準公托與保母也有加碼補助，減輕家長育兒負擔。

儘管市府投入大量補貼、資源，新生兒仍從2020年的2萬1444人跌至2024年的1萬6972人，粗出生率從9.3%降至7.29%。即使是6都生育率最高，仍面臨新生兒連年減少的嚴峻挑戰。

身為二寶媽的市議員張碩芳說，張善政市府在婦幼與社福政策態度積極，也很有感，但多屬「財務誘因」與「點狀補助」，要扭轉少子化趨勢，成效有限。

「真正決定生育意願的是從懷孕到育兒的全套支持系統。」張碩芳說，年輕家庭需要的是長期支持，例如穩定托育、公托品質與數量，以及職場友善政策。

市議員李宗豪也說，張市府政策多流於「加碼補貼」，缺乏系統性規畫，生育津貼加碼短期可減輕家庭負擔，但後續配套若遠遠不足，仍無法提高生育率。尤其許多家長反映公托一位難求，市府應設法增設。

李宗豪強調，面對少子化，市府應投入更多資源在長期結構性改革，如提升公托量能、改善職場友善育兒環境、完善教育資源等，而非僅靠短期發錢塑造政績。

元智大學人社院長劉宜君說，民眾是否生育考量的不僅是經濟因素，更涉及價值觀轉變，年輕人不認為生育、結婚是重要事，更強調自主、自由的生活方式。從國際經驗看，韓、法等國家提供津貼後，生育率也未明顯回升，正因生育成本從來不只有「生產」，重點是沒錢養。

「生育率減少最緊張的應該是企業，因為公司需要人才。」劉建議，台灣可參考北歐經驗，如瑞典實行彈性工時，育兒家長可提早在下午3時下班，會比一次性補助來得實際。劉也建議政府大力輔導企業設置內部托育設施，可能比一張張政策支票更打動人心。