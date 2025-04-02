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橫停路口讓學生上車 竹縣交通車挨轟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹北市近日有一輛高中的學生專車，違停在中華路與光明六路口中間，讓學生上車，引發網友批評。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」
竹北市近日有一輛高中的學生專車，違停在中華路與光明六路口中間，讓學生上車，引發網友批評。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」

新竹縣一所國立高中學生專車日前被拍到，違停在車流繁忙的竹北市光明六路與中華路口，讓學生上下車，「馬路變轉運站」的離譜行徑不僅引發網友痛批，也違反道交條例可罰600元。

校方說明，此為突發個案，已要求業者加強駕駛安全教育，調整上下車位址避免爭議。

有網友在「竹北大小事」臉書社團貼出影片，一輛學生專車停在車水馬龍的大路口，學生見狀紛紛從人行道走上馬路，再從前後門上車。貼文網友指出，影片拍攝於清晨6時50分，並痛批類似情況幾乎天天上演，不少網友也批司機不顧學生安全，實在太危險。

另有交通車駕駛感嘆表示，合法停靠區域空間有限，加上經常有其他車輛違規停車占用，導致交通車只能「見縫插針」，但無論如何，也不能拿學生與用路人的安全冒險。

校方說明，該輛交通車原本應停靠於既定站點讓學生上下車，但被拍到違規的當天在上周，因該站點被其他車輛占用，導致司機還沒來得及將車輛開到站點，部分學生見車抵達便提前上車，誤以為可直接上車，司機見狀也開門配合，才會發生此事。並強調此事件為突發個案，並無天天違規。

校方表示，除了要求業者加強駕駛安全教育，並調整該站點的上下車位置，改至鄰近空間較大、動線較佳的現代汽車門口，同時也加強學生安全宣導，避免再有爭議。

竹北

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