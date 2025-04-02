竹北勝利七、八街 「半套」單行道更塞

新竹縣AI智慧園區預計下半年將有2千名員工進駐，因應大量車流，縣府3月中旬起實施竹北市勝利七街、八街改為單向行駛，但多名議員接獲民怨，直指「半套」措施讓車流回堵，比以前更塞，呼籲盡速實施第二階段單行道。縣府回應，10日將辦說明會說明推動內容。

新竹縣政府近月將雙向通行的勝利七街、勝利八街（莊敬一路到莊敬北路）改為勝利七街西往東、勝利八街東往西方向單行。但近期有民眾抱怨，「下班時，右轉道都排很長」，也有人反映「勝利八街左轉只剩一車道，比以前更塞。」

縣議員歐陽霆表示，縣府優化勝利七、八街只做半套，民怨車流回堵且停車格不足，每天都在塞車。議員邱靖雅呼籲縣府盡速實施第二階段單行道，並與民眾充分溝通。

邱靖雅也提到，莊敬一路、莊敬北路段的勝利七、八街沒有住戶，應提早實施單行道。

縣府交旅處指出，AI智慧園區廠商下半年將如期進駐，第一階段先在莊敬一路推動單行道，已在路口前設置標示牌面，提醒民眾提早切換，一開始民眾不習慣或誤闖，試行後，道路效益明顯提升。

迎合民意，縣府將於10日晚上6時半在竹北市十興里民活動中心開說明會，說明勝利七街、八街第二階段（莊敬北路至自強北路）單行道規畫內容、推動方式，歡迎民眾參與。