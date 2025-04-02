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桃園成立住都中心 推動防災都更

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園成立住宅及都市更新中心，強調整合專業、共享資源，加速推動都市更新。記者陳俊智／攝影
桃園成立住宅及都市更新中心，強調整合專業、共享資源，加速推動都市更新。記者陳俊智／攝影

桃園市40年以上房屋約30萬棟，由於桃園整體房價不如雙北，老舊社區礙於重建利潤條件不佳，近7年都更僅31件；桃園市政府昨成立住宅及都市更新中心，重點推動防災都更，以提高容積獎勵為誘因，正光花園新城進度最快，若整合有成，預計2028年動工。

依據內政部都市更新入口網資料顯示，去年核定都更案北市37件、新北25件，桃園去年僅2件。桃市府為加速推動都更，去年修法放寬30年以上、3樓以下建物容積獎勵，設計「防災都更」機制提高海砂屋、危險建築容積率促改建，政策推出後，去年有6件都更申請案，其中2件是公辦都更。

市府在昨天揭牌成立住宅及都市更新中心，國家住都中心董事長花敬群、市長張善政與兼任桃園住都中心董事長的副市長王明鉅等人出席。張善政說，桃園新舊生活圈對比明顯，很多人甚至會懷疑「這是同一個都市嗎？」為了擴充都更量能，市府有成立中心必要，加速翻轉桃園市容。

住都中心執行長邱英哲表示，防災都更首波包括正光花園新城、金山、光峰與大華八街4處社區，會向住戶說明建物模擬及財務試算狀況，並派專人駐點，協助突破社區整合。

正光花園新城位於桃園區正光路與中山路旁，社區興建後屢傳梁柱龜裂、天花板掉落，1996年被判定海砂屋，但195戶所有權人多達223名，加上曾有都更建商拿錢跑路，都更整合不易。

不過，隨市府推動「防災都更」調高容積獎勵，加上正光路警察宿舍正在改建，正光花園新城居民對市府辦理都更及監造品質放心不少，已接近6成住戶提交同意書；未來若同意書達75%將啟動招商、都更審議程序，若順利預計2028年動工、2032年完工。

此外，桃園住都中心5月將辦「桃園市都更推動師」課程，提供50小時專業訓練，培育首批專業都更人員，設立社區駐點諮詢服務站，協助居民參與更新計畫。

桃園 都市更新 都更

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