看見幸福台灣／苗栗 大廠進駐 人口移入

苗栗縣氣候宜人，交通便利，地理位置位處北南之中的科技產業鏈關鍵地帶，擁有發展科技優勢地理位置，北有新竹科學園區，南有中部科學園區，承北啟南，交通基礎建設完整，科技大廠包括護國神山台積電都已進駐，高薪科技人才帶動當地就業環境與房市表現。

受到少子化影響，苗栗縣出生人數持續減少，但近幾年遷入人數都高於遷出數，是少數可以吸引人口淨移入的縣市，主要是產業進駐增加就業機會，且房價相對合理，而苗栗縣府也持續推出各項建設與福利措施。

房仲業者指出，竹南園區已形成科技業新興聚落，台積電及各大企業進駐設廠，銅鑼科學園區也有京元電子等大廠進駐，促進科技業就業人口移入，此外，國家衛生研究院竹南院區、中國醫藥大學與苗栗為恭醫院策略聯盟，亦可提升苗栗縣的居住需求，促成人口淨移入。

經濟日報2024年縣市幸福城市調查，苗栗縣排名第十。其中，政府統計數據以54.04分，排名全台縣市第八名，屬於優段班。苗栗市以打造「宜居幸福城市」為目標，藉由政策推動與城市形象提升，提供多項福利政策。在幸福座標上，苗栗縣位於「政府統計數據」優、「民意調查結果」弱的縣市區。

政府統計數據方面，在「就業」項目中，15～64歲就業者占該年齡層人口比率為70.04％，居全台第二；另外在「居住」項目，平均每人居住面積16.7坪，全台排名第七。在兩個項目中表現較佳。民意調查結果中，民眾對於「社會聯繫」與「工作生活平衡」滿意度，都居全台第四，表現較佳。

苗栗市不僅有深厚的客家文化底蘊，針對不同年齡層的居民，也提供多項福利政策，充分展現地方政府對民眾的關懷與溫暖。

例如苗栗縣政府在2025年推出多項福利政策，元旦起，生育津貼大加碼，通霄鎮公所提供的9萬元生育津貼為全台灣最高，苗栗縣政府則提供每名新生兒2萬元的津貼，全面支持有生育意願的家庭。此外，苗栗縣政府推出家貓強制登記政策，重視到養貓家族越來越多的保護動物需求。

照顧高齡友善政策上，苗栗縣政府也相當推廣，例如「行動式老人文康休閒巡迴服務專車」，透過巡迴服務，將健康檢測、福利諮詢及休閒活動帶入偏遠地區縮短城鄉差距；2024年，縣府投入170萬元購置新型專車，擴大服務範圍至全縣公園、廟口等長者聚集地點。