桃園中壢運動公園「孵不孵蛋」？ 體育局曝最新近況

桃園市中壢運動公園9公頃體育場用地目前已完工，周邊道路陸續開闢通行，但議員批市府至今未提出具體規畫，卻已開始辦理 BOT 促參前置作業，是否蓋大巨蛋也未知。桃園市體育局回應，以競技運動場地為核心，規劃室內綜合運動館，從競技運動賽事帶動市民關注及投入體育活動，整體評估運動設施現況發展與供需、周邊交通運輸量能並考量民眾參與運動權利，配合市府區段徵收及滯洪池工程進度辦理園區規畫事宜。

市議員張曉昀表示，目前園區內應具備哪些體育項目與設施場館，都還在整理「調查問卷」的資料中，卻已經開始辦理 BOT 促參前置作業，有沒有「蓋大巨蛋」及「不蓋大巨蛋」2種版本的評估方向，體育局皆無法給出正面回應。

市議員謝美英說，園區周邊有規畫捷運，但市府仍須考量停車位的問題，現在明顯汽機車停車位都不夠，YouBike站點也需要增設，否則會造成民眾交通困擾，另若要蓋4萬人的大巨蛋實在有難度，太小顆又沒意義，若是台中以北都沒有的「中型巨蛋」是可以考慮的範疇。

體育局表示，中壢體育園區屬大型開發計畫，需審慎評估，現階段正彙整問卷調查資料，以利後續提出更精準的規畫藍圖。為強化投資效益與資源整合，體育局也已啟動BOT促參前置作業，於去年11月完成發包，現正辦理可行性評估階段，並同步做交通影響評估，後續將依序辦理先期規畫及公告招商等事宜，預計今年6月完成可行性評估作業，另外交通改善規畫方面，預計於今年9月完成。

體育局說，目前評估以「大型多功能運動場館」為主軸，包含容納演唱會與大型體育賽事的可能性，正就交通影響衝擊評估合宜場館規模建議，至於是否採行不同規模與形式的場館設計，將依可行性評估結果作出調整，並未排除其他可能選項。

交通方面，體育局前已邀集市府交通局、捷運工程局、桃園捷運公司及顧問公司共同研商，目前朝改善周邊道路瓶頸、提昇捷運運輸效能、增加公車接駁及停車位供給等方向規畫，除綠線捷運G25、G26兩站外，當地藉由中豐交流道第一期工程（預計2025年底完工）、龍慈路延伸工程（2026年完工）及城中快速道路等計畫，優化進出動線，降低交通衝擊。

此外，活動期間將設置智慧交通資訊中心，整合市府各單位資源，強化接駁服務、加密捷運班距、引導分流疏運，致力打造友善便捷的交通環境。

關於巨蛋可能引發建物震動疑慮，體育局也將參考高雄巨蛋成功案例，於工程技術上可透過結構設計增加抗振，改善及降低影響情形，後續並將於BOT招商文件予以規範，確保居民生活品質不受影響。