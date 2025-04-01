申請「火旁龍」登錄民俗無形文化資產 玉清宮求得聖杯

為守護珍貴無形文化資產，苗栗縣除了後龍鎮新港地區「牽田祭」、竹南中港慈裕宮「祭江洗港」，苗栗市公所與玉清宮也在今天擲筊求得聖杯，準備將「火旁龍」活動申請登錄為苗栗縣民俗無形文化資產。

苗栗「火旁龍」活動源遠流長，為苗栗市極具代表性的民俗慶典，每年元宵期間吸引大量民眾及遊客參與，深具地方文化特色與群眾凝聚力，也是傳統民俗與信仰文化之具體展現。

而玉清宮身為苗栗市重要宗教信仰中心，長年主辦及協辦火旁龍等相關活動，對於傳統儀式、流程、文物保存與文化傳承具有實質貢獻與重要地位。經公所與玉清宮雙方研討後，擬由玉清宮作為申請主體，並由公所協助相關資料整理及行政程序，共同推動「苗栗火旁龍」登錄為苗栗縣無形文化資產。

今天上午由玉清宮董事長魏俊傑及苗栗市長余文忠等人向主祀三恩主公擲筊請示，並順利求得聖杯。魏俊傑表達樂觀其成，未來廟方會與市公所積極配合，力拼順利通過無形文化資產認證，讓苗栗「火旁龍」文化傳揚下去。