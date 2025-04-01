快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

桃園廢電池回收抽獎加碼好康多 萊爾富5月起也收

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
廢電池回收抽獎活動有許多實用的獎品。圖／環保局提供
廢電池回收抽獎活動有許多實用的獎品。圖／環保局提供

桃園市環保局今年持續推動「廢電池回收 桃園超幸福」2.0活動，不僅持續與統一、全家超商合作，5月起萊爾富也加入，提供民眾更多元、便利的回收管道。

環保局長顏己喨表示，清潔隊收運垃圾時，常有民眾將廢電池及鋰電池等物品丟入垃圾車，導致在壓縮、擠壓或磨擦過程中起火甚至產生爆炸，不僅危害環境也讓清潔隊員身處在危險之中。由於電池體積小，經常被遺忘在民眾家中櫃廚抽屜裡，若未妥善回收，隨意棄置將會對土地造成永久性的影響。

為提升電池回收率，環保局推出回收抽獎活動，時間自4月1日至10月31日，月月抽超商禮券及多項獎，總獎項高達40萬元，詳情請上「廢電池回收桃園超幸福2.0了」查詢。環保局也同步推出「桃樂資收站加碼回收」活動，4月1日至10月31日，民眾只要回收鋰電池5顆或高壓容器（瓦斯罐、殺蟲劑及髮膠噴罐等）12個，即可兌換民生用品，提高資源回收率的同時，也能有效降低清運車輛、掩埋場因自燃發生火災的風險。

此外，在桃園、八德、蘆竹及龜山4行政區，於98條資源回收車收運路線推動「周二、周五安全回收日」，專門回收廢電池與瓦斯罐等易燃物，擴大安全回收範圍。顏己喨提醒民眾注意高壓容器回收時應遵循「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資源回收」四步驟，不只做好資源回收，環境也能避免遭受污染，一舉數得。

桃園環保局推出廢電池回收抽獎。圖／環保局提供
桃園環保局推出廢電池回收抽獎。圖／環保局提供

桃園 環保局長 資源回收

延伸閱讀

國中技藝競賽桃園生苦練8小時美髮 第1名可獲2萬元獎金

長榮航空機票下殺3158元起 限定15天開搶

長榮航空春季限時優惠 限時15天、最低3,158元

桃園兄弟檔清潔員裝病請假 偽造28份收據吃官司

相關新聞

活動出包「議員頭銜全寫錯」 竹市文化局長傳請辭？本人回應

新竹市政府文化局因廠商出包，將寄給市議員的邀請函頭銜全變議長，外傳為保護基層，文化局長王翔郁要自請離職以示負責。王翔郁今...

申請「火旁龍」登錄民俗無形文化資產 玉清宮求得聖杯

為守護珍貴無形文化資產，苗栗縣除了後龍鎮新港地區「牽田祭」、竹南中港慈裕宮「祭江洗港」，苗栗市公所與玉清宮也在今天擲筊求...

竹市圖書館總館原址重建 預計明年底完工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工。市府工務處...

苗栗人均預算全國倒數第一 鍾東錦籲財劃法盡快實施

有關於「財政收支劃分法」修法潛在危機，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議聽取各局處逐一說明業務計畫執行情形後，他認為苗栗以前險...

桃園加碼補助機車駕訓班報名費 名額有限要搶要快

桃園市政府為提升道路交通安全，在交通部補助機車駕訓班報名費每人1300元的基礎上，加碼補助每人1300元，即起開放申請，...

麝香豬偷跑出門壓馬路 警方臉熟助牠返家

苗栗縣頭份市尖山派出所附近一家工廠飼養的一隻大麝香豬，前天中午偷溜出門跑到市區壓馬路，一度穿越省道中華路時，來往車輛見狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。