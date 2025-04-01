快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

龍崗米干節19日揭序幕 長街宴供不應求今年加碼

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影

桃園年度盛事「龍崗米干節」19日盛大登場，活動除了豐富的滇緬文化，還有異域特色美食，而往年供不應求的長街宴，今年更加碼開到3場，有興趣的民眾得盡早報名。

「龍崗米干節」今年邁入15年，活動從最早的特色米食推廣，逐漸融合當地族群遷徙歷史與傳統文化，內容不斷擴充，如今除了各式米干料理百花齊放，泰緬浴佛節潑水祈福、雲南長街宴與打歌文化，也都能在活動中一一感受體驗。

桃園市觀光旅遊局指出，今年活動19日由三寶寺「潑水祈福」揭開序幕，328日泰緬強震釀嚴重災情，龍崗不少泰緬族群心繫家鄉，盼藉由儀式為泰緬地區人民祈福，也為台灣及世界祈願平安。

除了潑水祈福，雲南哈尼族的長街宴今年也將在19日晚間登場，雙色飯、酥炸豌豆粉、涼拌野菜多道特色佳餚用圓形簸箕裝盛，沒有碗筷，直接用手抓食，視覺、觸覺和味覺都能獲得滿足。

觀旅局表示，往年長街宴也推出即秒殺，今年為了不讓民眾失望，19日、20日和26日晚上都有設宴。26日、27日還有雲南民族踩街，可欣賞各民族傳統服飾與打歌文化，值得一提的是，27日晚間忠貞新村文化園區還會點燃篝火，藉由篝火照耀與打歌聲，除去穢物，祈求吉利平安。

今年長街宴時間為19日、20日和26日下午5時30分至晚上8時，每桌6人，體驗價每桌3千元，即起受理網路報名，數量有限，額滿為止。長街宴Accupass報名網址:https://www.beclass.com/rid=294fecf67da4682709be

桃園「龍崗米干節」19日登場，除了潑水祈福與雲南少數民族特色料理，還有富有節奏感的打歌文化可體驗。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，除了潑水祈福與雲南少數民族特色料理，還有富有節奏感的打歌文化可體驗。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，除了潑水祈福與雲南少數民族特色料理，還有富有節奏感的打歌文化可體驗。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，除了潑水祈福與雲南少數民族特色料理，還有富有節奏感的打歌文化可體驗。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，除了潑水祈福與雲南少數民族特色料理，還有富有節奏感的打歌文化可體驗。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，除了潑水祈福與雲南少數民族特色料理，還有富有節奏感的打歌文化可體驗。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影
桃園「龍崗米干節」19日登場，往年供不應求的長街宴，今年加碼舉辦三場。記者陳俊智／攝影

強震 料理 桃園

延伸閱讀

緬泰強震 國銀曝險1,321億

緬甸強震／雲南也巨晃 護士肉身護嬰 網：最感人一幕

緬甸強震波及雲南 護士跪地全身護嬰兒：本能反應要保護寶寶

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

相關新聞

活動出包「議員頭銜全寫錯」 竹市文化局長傳請辭？本人回應

新竹市政府文化局因廠商出包，將寄給市議員的邀請函頭銜全變議長，外傳為保護基層，文化局長王翔郁要自請離職以示負責。王翔郁今...

申請「火旁龍」登錄民俗無形文化資產 玉清宮求得聖杯

為守護珍貴無形文化資產，苗栗縣除了後龍鎮新港地區「牽田祭」、竹南中港慈裕宮「祭江洗港」，苗栗市公所與玉清宮也在今天擲筊求...

竹市圖書館總館原址重建 預計明年底完工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工。市府工務處...

苗栗人均預算全國倒數第一 鍾東錦籲財劃法盡快實施

有關於「財政收支劃分法」修法潛在危機，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議聽取各局處逐一說明業務計畫執行情形後，他認為苗栗以前險...

桃園加碼補助機車駕訓班報名費 名額有限要搶要快

桃園市政府為提升道路交通安全，在交通部補助機車駕訓班報名費每人1300元的基礎上，加碼補助每人1300元，即起開放申請，...

麝香豬偷跑出門壓馬路 警方臉熟助牠返家

苗栗縣頭份市尖山派出所附近一家工廠飼養的一隻大麝香豬，前天中午偷溜出門跑到市區壓馬路，一度穿越省道中華路時，來往車輛見狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。