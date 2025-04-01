龍崗米干節19日揭序幕 長街宴供不應求今年加碼

桃園年度盛事「龍崗米干節」19日盛大登場，活動除了豐富的滇緬文化，還有異域特色美食，而往年供不應求的長街宴，今年更加碼開到3場，有興趣的民眾得盡早報名。

「龍崗米干節」今年邁入15年，活動從最早的特色米食推廣，逐漸融合當地族群遷徙歷史與傳統文化，內容不斷擴充，如今除了各式米干料理百花齊放，泰緬浴佛節潑水祈福、雲南長街宴與打歌文化，也都能在活動中一一感受體驗。

桃園市觀光旅遊局指出，今年活動19日由三寶寺「潑水祈福」揭開序幕，328日泰緬強震釀嚴重災情，龍崗不少泰緬族群心繫家鄉，盼藉由儀式為泰緬地區人民祈福，也為台灣及世界祈願平安。

除了潑水祈福，雲南哈尼族的長街宴今年也將在19日晚間登場，雙色飯、酥炸豌豆粉、涼拌野菜多道特色佳餚用圓形簸箕裝盛，沒有碗筷，直接用手抓食，視覺、觸覺和味覺都能獲得滿足。

觀旅局表示，往年長街宴也推出即秒殺，今年為了不讓民眾失望，19日、20日和26日晚上都有設宴。26日、27日還有雲南民族踩街，可欣賞各民族傳統服飾與打歌文化，值得一提的是，27日晚間忠貞新村文化園區還會點燃篝火，藉由篝火照耀與打歌聲，除去穢物，祈求吉利平安。

今年長街宴時間為19日、20日和26日下午5時30分至晚上8時，每桌6人，體驗價每桌3千元，即起受理網路報名，數量有限，額滿為止。長街宴Accupass報名網址:https://www.beclass.com/rid=294fecf67da4682709be。