竹市圖書館總館原址重建 預計明年底完工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工。市府工務處今指出，目前進度約29.7%，施工廠商持續趕工中，預計2026年底完工。

代理市長邱臣遠昨攜工務處及文化局到現場了解新總圖暨停車場工程施工進度，並指示督促施工廠商與建築師加快進度，確保如期如質完工。

文化局補充，新總圖建築由日本「自然派建築師」平田晃久與國內建築師郭旭原共同設計，採用「知識峽谷」概念，以兩道書牆圍塑特色空間，結合城市綠帶與圖書館，創造立體化連結。設計因應新竹「風城」氣候特性，強調室內良好通風，並致力打造科技化、分眾化、舒適化的現代圖書館，兼具生活美學與功能實用性。

文化局說，新總圖館內依據不同年齡層需求，規畫兒童、青少年、樂齡閱讀區、視障學習區、新竹學專區等，並設有展覽空間、沙龍區、討論室及數位學習區等多功能區域，全館最大藏書量達60萬冊，提供市民多元豐富的閱讀資源。

文化局表示，在新總館施工期間，市府同步向國內外知名圖書館學習經驗，導入智慧科技設備以提升服務效率。例如設置24小時自助取書設備，讓民眾預約取書不受時間限制；引進圖書自動分揀機與搬運自走車，快速分類及上架書籍，讓館員專注於閱讀推廣及參考服務。