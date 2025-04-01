苗栗人均預算全國倒數第一 鍾東錦籲財劃法盡快實施

有關於「財政收支劃分法」修法潛在危機，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議聽取各局處逐一說明業務計畫執行情形後，他認為苗栗以前險面臨破產，即因未修法導致現今負債累累，人均預算是全國倒數第一名，呼籲財劃法盡快實施，讓苗栗能夠扭轉劣勢。

倘若財劃法修正實施通過以後，中央定會有更好的機制推動財務管理，苗栗財政情況才得以好轉，縣府團隊會在還債的同時建設不停擺、招商引資不停滯。

鍾東錦指出，日前議員禹耀東在議會臨時會中提及財劃法恐讓苗栗差點破產的悲劇重演，他也表達財劃法對苗栗至關重要。苗栗許多建設就是因財政受限，尤其每當看到外縣市的學校、教室新穎寬敞，苗栗的孩子卻還在組合屋裡上課，後龍國中連操場都沒有，讓他備感痛心，也對孩子深感愧疚。

鍾東錦表示，財劃法至今已有20多年未修法，苗栗之所以變成現今局面，是因財劃法的不公，造成苗栗縣政府負債累累，苗栗縣的人均預算是全國倒數第一名，甚至跟相鄰縣市相比人均差1萬到3萬元。

面對財政困難或資金短缺的狀況下，縣府以舉債方式調度因應，滿足基礎建設的迫切需求，推動地方經濟發展，期待修正法案與時俱進並盡快實施，讓苗栗的財務能夠重新站起來，以順利推動縣政。