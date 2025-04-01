活動出包「議員頭銜全寫錯」 竹市文化局長傳請辭？本人回應

新竹市政府文化局因廠商出包，將寄給市議員的邀請函頭銜全變議長，外傳為保護基層，文化局長王翔郁要自請離職以示負責。王翔郁今否認此傳聞，市府則表示，王翔郁去年接任後於國際賽事獲獎無數，其表現廣獲長官及同仁的肯定。

新竹市文化局先前寄發社區改造活動邀請函，被議員發現使用明新科技大學信封，但邀請卡完全沒有明新科技大學，被市議員曾資程質疑公文書處理不夠嚴謹。

未料最近寄給各議員民代的兒童遊藝節開幕邀請函，議員全部頭銜竟誤寫成「議長」，曾資程也批市府及文化局對議長許修睿不敬，更突顯市府行政體系完全失靈。事發後王翔郁致電向所有議員道歉，並說明文化局提供給廠商的名單名稱都是正確的，是廠商人員疑移動部分電腦文字檔案才出此錯誤，除了向廠商究責，也會檢討疏失，不再犯此等錯誤。

如今傳出為保護基層，王翔郁擬在本周四兒童遊藝節活動後遞辭呈，王翔郁今則否認此事，並強調一切以兒藝節活動為主，也歡迎大家來參加，相關業務執行細節都會再檢討。

新竹市政府則回應，王翔郁自去年接任後於國際賽事獲獎無數，其表現廣獲長官及同仁的肯定，包括獲得2024國際動漫節榮獲美國繆思設計金獎及IDF國際設計金獎、2024兒童遊藝節及2024玻璃藝術節也雙雙獲得美國繆思設計金獎與法國設計鉑金獎的肯定。市府團隊會持續專注於市政推動，致力於文化發展與市民福祉，打造安居幸福的新竹市。

據統計，新竹市長高虹安自上任以來，已離職或請辭的一級主管政務官已高達7人，包括行政處長謝泊弘、教育處長童鳳嬌、行政處長吳皇昇與教育處長陳木金、都發處長翁義芳，其中副市長蔡麗清、文化局長錢康明更是「被離職」，如今傳出王翔郁請辭消息，再度引發地方熱議。