苗縣府表揚績優社工 鍾東錦承諾明年發百萬獎金

苗栗縣府社會處今天舉行慶祝社工日大會，縣長鍾東錦頒獎表揚29位榮獲苗栗縣和全國績優社工人員，並承諾明年將頒發至少100萬元獎金，以感謝社工們幫助弱勢付出的愛心和奉獻。

今天慶祝社工日暨表揚績優社工的活動，頒獎表揚22位榮獲苗縣活力新秀獎、績優社工獎、傑出領導獎、資深敬業獎及7位甫在3月31日榮獲全國資深敬業獎、績優社工獎的績優社工人員。

會中，社會處長張國棟說明縣府去年實施的5項激勵社工方案，並邀請榮獲苗縣績優志工獎的縣府公職社工師張源富、資深敬業獎的家扶中心主任湯鳳琴分享從事社工的心歷路程和經驗，同時現場亦安排視障舒壓按摩、美食饗宴胖卡餐車活動，藉由享受美食與按摩適時的放鬆心情與紓壓。

鍾東錦表示，去年初發生的兒虐事件引起全國關注，更讓大眾深刻體會到社工人員所面對的困難挑戰性，在113年社工日活動中指示社會處研擬激勵社工的措施，包括社工師考試補助、績優社工獎勵金、社工碩士進修補助、績優社工觀摩補助及社工舒壓課程補助等，並感謝玉清宮贊助獎勵金，見賢思琪教育基金會贊助住宿券。