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桃園加碼補助機車駕訓班報名費 名額有限要搶要快

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局鼓勵民眾參加駕訓班考取機車駕照，今釋出700個名額，加碼補助駕訓班報名費。圖／桃園監理站提供
桃園市交通局鼓勵民眾參加駕訓班考取機車駕照，今釋出700個名額，加碼補助駕訓班報名費。圖／桃園監理站提供

桃園市政府為提升道路交通安全，在交通部補助機車駕訓班報名費每人1300元的基礎上，加碼補助每人1300元，即起開放申請，但名額有限，僅700名，用罄為止，有興趣的民眾要把握機會。

桃園市交通局每年編約200萬元補助機車族考照，往年名額多在年初補助上路時，就被剛滿18歲的學生族群用罄，今年殷鑑青壯年、高齡族群無照駕駛情況難改，政策略有調整，首重長期無照駕駛的群眾，首波名額500名已經用罄，接下來700名將不限資格。意即民眾參加駕訓班考機車駕照，中央地方補助合計最高2600元。

交通局張新福局長表示，市府自2019年開始推機車駕訓補助，根據觀察，參加過駕訓的民眾違規及肇事比例都有降低，顯見專業訓練有助交通安全。

新竹區監理所也表示，第2波加碼補助名額有限，還沒報名民眾請把握機會，相關報名資訊請洽桃園地區各機車駕訓班。

新竹 桃園 駕訓班

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