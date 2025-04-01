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麝香豬偷跑出門壓馬路 警方臉熟助牠返家
苗栗縣頭份市尖山派出所附近一家工廠飼養的一隻大麝香豬，前天中午偷溜出門跑到市區壓馬路，一度穿越省道中華路時，來往車輛見狀紛紛閃避，幸未釀禍；警方獲報到場將這頭豬沿路驅趕回飼養處，並告誡飼主妥善看管，避免影響交通安全。
頭份警方表示，轄區尖山派出所於3月30日下午1點30分許接獲報案稱，於頭份市中華路160號前，有豬隻在派出所旁斜坡處及道路上來回走動，影響往來車輛通行，路過車輛紛紛閃避，警員傅豪立即前往查處。
警方到達現場，發現該豬隻很臉熟，確認是派出所附近一家工廠所飼養，因此將這隻麝香豬從派出所旁沿路趕回其飼養所在的尖山大橋下方，並與飼主聯繫告誡應注意看管。
警方表示，此次警方即時到場協助，未造成其他危害，另藉此提醒民眾，飼養動物應注意善盡管理責任，以保障人車安全。
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