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麝香豬偷跑出門壓馬路 警方臉熟助牠返家

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
麝香豬前天中午偷溜出門跑到市區壓馬路，一度穿越省道中華路時，來往車輛見狀紛紛閃避，幸未釀禍。圖／警方提供
麝香豬前天中午偷溜出門跑到市區壓馬路，一度穿越省道中華路時，來往車輛見狀紛紛閃避，幸未釀禍。圖／警方提供

苗栗縣頭份市尖山派出所附近一家工廠飼養的一隻大麝香，前天中午偷溜出門跑到市區壓馬路，一度穿越省道中華路時，來往車輛見狀紛紛閃避，幸未釀禍；警方獲報到場將這頭豬沿路驅趕回飼養處，並告誡飼主妥善看管，避免影響交通安全。

頭份警方表示，轄區尖山派出所於3月30日下午1點30分許接獲報案稱，於頭份市中華路160號前，有豬隻在派出所旁斜坡處及道路上來回走動，影響往來車輛通行，路過車輛紛紛閃避，警員傅豪立即前往查處。

警方到達現場，發現該豬隻很臉熟，確認是派出所附近一家工廠所飼養，因此將這隻麝香豬從派出所旁沿路趕回其飼養所在的尖山大橋下方，並與飼主聯繫告誡應注意看管。

警方表示，此次警方即時到場協助，未造成其他危害，另藉此提醒民眾，飼養動物應注意善盡管理責任，以保障人車安全。

警方最後順利將這隻麝香豬趕回其飼養所在的尖山大橋下方，讓牠安全返家。圖／警方提供
警方最後順利將這隻麝香豬趕回其飼養所在的尖山大橋下方，讓牠安全返家。圖／警方提供

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