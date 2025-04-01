40年以上建物多達30萬棟 桃園成立住都中心推都更

桃園40年以上房屋約30萬棟，都更需求逐漸浮現，但由於桃園整體房價不如雙北，老舊社區礙於重建利潤條件不佳，推動都更不易；桃園市政府今成立住宅及都市更新中心，盼透過公部門的協助，加速城市更新發展。

依據內政部都市更新入口網資料顯示，台北去年核定都更案有37件，新北25件，而桃園去年只有2件，近7年總和也只有31件。桃園市都市發展局觀察都更不易主因在於桃園房價不如雙北，付出同樣心力與成本在雙北可獲更大利潤，所以建商多在雙北發展。

桃園市政府推動都更，去年修法放寬30年以上、3樓以下建物容積獎勵，設計「防災都更」提高海砂屋、危險建築容積率促改建，成立都更辦公室，下半年也成立都更專案辦公處，協助民眾整合社區住戶意見與媒合建商。

都發局指出，都更相關政策推出後，民眾參與都更意願提高，去年有6件申請案，其中2件是公辦都更，也是「防災都更」。

住都中心執行長邱英哲指出，防災都更首波重點包括正光花園新城、金山、光峰與大華八街4處社區，目前正光花園新城進行最快，已向住戶說明建物模擬及財務試算狀況，專人也到社區駐點，期望突破社區整合困境。

另外，住都中心將於今年5月開辦「桃園市都更推動師」培訓課程，透過50小時專業訓練，培育首批專業都更人員，設立社區駐點諮詢服務站，協助居民參與更新計畫。

桃園市長張善政表示，桃園新舊生活圈對比明顯，很多人甚至會懷疑「這是同一個都市嗎」，老城區不能永遠沒落，一定要設法做些改善。去年403地震，桃園雖然災情不比花東，但也有危老建築受到災害，必須盡快處理，而為了擴充都更量能，有成立中心必要，盼翻轉桃園市容。