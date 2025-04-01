美術館興建計畫啟動 縣長楊文科率團訪京都美術館取經

新竹縣美術館建設計畫如火如荼進行之中，新竹縣長楊文科與縣府團隊也積極汲取各地大型展演場館建築特色、展覽規畫及經營模式的成功經驗，楊文科今天率團隊造訪「京都市京瓷美術館」，深入了解日本最古老公共美術館歷史進程，一睹傳統與新意的交織，期盼未來也能為新竹縣文化建設及藝術空間注入不同面貌。

新竹縣美術館規畫、興建經費約21億，第一階段公開競圖共27家參加評選，經過初選共5家頂尖建築團隊入圍，並已完現勘，預計4月底評選結果出爐。

楊文科說，1933年開館的京都市美術館，深受當地市民喜愛，2017年因大規模改建計畫而暫時休館，由日本建築師青木淳及西澤徹夫重新設計，終於在2020年3月重新開館，同時引入企業冠名贊助，改名為「京都市京瓷美術館」，整體外觀保留原始建築風貌，但在西側廣場融入流線玻璃帷幕，與歷史建築形成明亮穿透感視覺對比，相當吸睛且創新。館內空間與原有設計特色巧妙融合，進而優化參觀動線及設備，各種面向都能作為籌畫縣立美術館學習方向。

楊文科一行人參訪時，適逢莫內《睡蓮》巡迴展「莫內 睡蓮的時光」京都站，楊文科表示，非常幸運一探國際大展，展覽完整呈現「光之畫家」晚年的藝術創作，走入展場，睡蓮環繞的景色，親眼看到一件件大師真跡鉅作，讓人非常震撼。

文化局表示，新竹縣美術館建築設計也將展現鮮明特色，與周邊環境、新竹縣立總圖書館及東興圳景觀公園相互融合，形成獨具特色的文化景觀。