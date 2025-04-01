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石門水庫寒流雨量大補6個月最高 桃竹農灌用水供二停三

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫這波雨勢助攻水量大補，今天上午水位半年來最高，北水分署農灌採取「供二停三」。本報資料照
石門水庫這波雨勢助攻水量大補，今天上午水位半年來最高，北水分署農灌採取「供二停三」。本報資料照

台灣連日大陸冷氣團影響，雨勢不斷，桃園石門水庫集水區在這波雨勢助攻下，挹注石門水庫水量大補，今天上午水位達243.69公尺，為6個月來最高，水利署北區水資源分署表示，一期稻完成整田期進入本田期用水降低，今天起農業供水採取「供二停三」調配桃竹農灌需求。

中央氣象署今早發布受到大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，早晚較冷，請民眾注意溫差保暖，相較石門水庫在這波寒流降雨，山區集水區持續降雨，今天上午每秒入流量50 立方公尺，截至中午為止，石門水庫水位達243.69公尺、蓄水量1.94億噸、蓄水率達94.6%，距滿庫水位水量僅差1000萬噸，也是石門水庫去年9月24日滿庫以來最高水位；新竹寶山、寶二水庫水量也大進帳，已達滿庫水位。

隨著桃竹農業灌區一期稻4月進入本田期，用水較少，北區水資源分署因應農水署桃園、石門2管理處農業灌區本田期用水需求，採取「供二停三」方式供應農業用水，桃園、石門管理處也趁近日下雨，運用埤塘蓄積水量，配合北水分署調配供水，供應農田灌區用水需求。

北水分署表示，石門水庫集水區連日來明顯降雨，水庫入流量增高，石門水庫水量已達高水位、差1200萬噸水量就會滿庫，寶山寶二水庫也達滿水位，加上一期稻進入本田期用水減少，該分署採取「供二停三」方式供應桃竹灌區農業用水，由桃園、石門管理處運用埤塘調配供應農業用水需求，水情良好。

石門水庫這波雨勢助攻水量大補，桃竹灌區進本田期用水少，北水分署農灌採取「供二停三」。記者曾增勳／攝影
石門水庫這波雨勢助攻水量大補，桃竹灌區進本田期用水少，北水分署農灌採取「供二停三」。記者曾增勳／攝影

本田 桃園 石門水庫

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