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苗縣中低收產婦營養補助率偏低 縣府將提高一倍補助金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
針對中低收入戶產婦及嬰兒營養補助的申請率偏低情況，今天上午縣務會議中，縣長鍾東錦要求社會處檢視現行補助計畫缺失。圖／苗栗縣政府提供
針對中低收入戶產婦及嬰兒營養補助的申請率偏低情況，今天上午縣務會議中，縣長鍾東錦要求社會處檢視現行補助計畫缺失。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為照顧弱勢家庭，提供低收入戶與中低收入戶產婦及嬰兒營養補助方案，但每年僅約50人提出申請；針對申請率偏低的情況，今天上午縣務會議中，縣長鍾東錦要求社會處檢視現行補助計畫缺失。

社會處指出，初估每年符合申請標準民眾約75至100人左右，補助金額為2500元至5000元，但每年僅約50人提出申請，顯現資訊不夠普及或申請流程有需優化的地方，將以加強宣導、提高補助金額誘因來改善，未來並將研擬放寬標準。

鍾東錦表示，這項補助方案的政策或服務應以民眾為核心，透過戶政、社福、衛生資訊共享與系統整合，減少「一事多辦」情形；請社會處檢視現行補助計畫缺失並研議「主動通知+簡化流程」作法，以利大幅提升補助申請率，確保符合資格民眾不會錯失權益，讓更多人受惠。

社會處長張國棟則表示，未來策略除加強宣導，包含請公所，戶政事務所，衛生所等單位協助外，也將研議提高一倍補助額度，盼增加民眾申請意願，並主動通知符合資格民眾申請；另考量資格審查方面較為嚴謹，也將研議放寬標準，擴大補助對象，這部分會再檢討預算因應。

低收入戶 衛生所 鍾東錦

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