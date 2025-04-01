竹北勝利七八街單向挨批做半套塞車 縣府4/10開說明會

新竹縣AI智慧園區位於竹北市，廠商如期進駐，預計下半年將有2千位人員進駐，衍生大量車流，規畫勝利七街、八街改為單向行駛，第一階段實施中，不過有議員指出，該措施僅做半套，民怨車流回堵，天天塞車中，呼籲盡速實施二階。對此，縣府回應，將於4月10日舉辦第二階段單行道規畫說明會。

新竹縣政府從3月中旬起完成交通管制設施，實施勝利七、八街（莊敬一路到莊敬北路)從雙向通行改為勝利七街西往東、勝利八街東往西方向單行，近期有民眾抱怨，「下班時，右轉道都排很長」，也有反應「勝利八左轉只剩一車道，比以前更塞。」

縣議員歐陽霆指出，縣府優化勝利七、八街只做半套，民怨車流回堵且停車格不足，每天都在塞車，當初說明會提及做一整段，呼籲縣府盡速實施第二階段。

縣議員邱靖雅也在縣府臨時會提案，為避免交通惡化，建請縣府盡快進行勝利七、八街實施二街段單行道計畫，進行規畫與舉辦說明會，與民眾充分溝通，優化勝利七、八街交通狀況，提早因應智慧園區帶來的交通影響。

她提及，縣府3月17日標線和標牌設置完成，並進入試行階段，讓民眾熟悉改善騎乘，值得肯定，然而莊敬一路、莊敬北路段的勝利七、八街沒有住戶，實施沒有太多困難，建議應提早進行二階段（莊敬北路到自強北路），甚至全線單行道的規畫。

對此，交旅處回應，ＡＩ園區廠商下半年將如期進駐，預計約有2千人，第一階段先在莊敬一路推動單行道，目前已執行兩周，並在路口前設定標牌，提醒民眾提早切換，一開始民眾不習慣、有誤闖情況，現在試行後，道路的效益明顯提升。目前民眾也希望能推動第二階段，預計將於4月10日晚上六點半在竹北市十興里民活動中心開說明會。

當天說明會將聚焦說明目前勝利七、八街第一階段（莊敬一路-莊敬北路）單行道執行情形，及針對第二階段（莊敬北路-自強北路）單行道規畫內容、推動方式來說明與討論。