桃園竹圍福海宮175周年廟慶 5日飛輦轎、過金火祈福
桃園市竹圍福海宮慶祝主神「輔信王公」度海175周年，明天起至5日舉辦系列活動，受矚目和具文資價值的「飛輦轎、過金火」5日（周六）在蘆竹區海湖的福安府臨時壇登場；當天上午11點祝壽，12點起駕30分鐘後過聖火，下午2點30分還有信徒們平安宴
福海宮主委陳日淡說明，「飛輦轎」由4人肩扛鑾轎，然後不斷地繞圈旋轉，扛轎人在過程中將雙腿蹬起、身體打橫，便能離開地面像飛起來；「過金火」是信眾手捧神尊或手扛神轎，打赤腳快速跑過金紙火堆，相信王公會保佑不受傷害，儀式還可以消災解厄，化除身上的厄運與晦氣。
陳日淡表示，今年是福海宮供奉主神「輔信王公」度海175周年，廟方準備限量結緣品─聚寶盆，由輔信王公加持後供各方香客、信徒認購，保佑信眾財源滾滾、福氣滿盈。
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