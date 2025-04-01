竹北東區市場超豪華 西區市場難求 王炳漢盼重視民生
新竹縣竹北市公所近期發表東區規畫中的市場，並邀請國際大師操刀設計，未來將成為觀光地標。縣議會副議長王炳漢認為，西區的居住和從業人口也不少，更需要樸實、可提供日常採買的好市場，行政機關不應漠視。
竹北市公所上周發表「水岸市集（東區市場）River Bank1」，1樓為通透式及下沉的當代市場，2樓為水岸美食聚落，可一邊品嘗美食、一邊欣賞水岸風光。3樓為日間托嬰中心、親子館，4樓為可容納300人的多功能空間，5樓的屋頂露台規畫為「從產地到餐桌」農場，實現減碳足跡的理念。
王炳漢表示，他不反對各地的市場各有特色，但竹北真的不缺富麗堂皇的百貨公司、超市，缺的是能夠滿足基層民生需求的傳統市場，西區對市場的期待很單純，只要明亮乾淨、好停車，能讓民眾採買生鮮食材，也能吃到平價熟食就很好了，但沒有話題性的西區，似乎很難獲得行政機關「關愛的眼神」，早就該做的事情卻一拖再拖。
王炳漢指出，竹北西區有很多腹地，用來蓋市場的最大好處就是方便停車，在人來人往的尖峰時段可以大量吞吐消費人潮、車潮，也讓廠商容易進貨，且不會影響到附近住宅區的生活品質，這種真正擔負起基層老百姓民生需求的市場，才是鄉親需要的好市場。
王炳漢認為，竹北西區是新竹縣重要的農漁業生產基地，縣政府出資經營的肉品市場也在西區，當地產出的蔬果、魚蝦、類，在當地的市場「地產地銷」，對農漁民和消費者來說，一定是雙贏局面。
王炳漢強調，希望行政機關能夠朝消費者導向思考，讓西區有個這樣可以供銷一體、功能完善的市場，提供平價新鮮的民生食材，相信到時連東區的居民都有可能開車來西區這個市場買菜。
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