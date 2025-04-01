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中壢泰豐市地重劃案動工 舊廠區變新市鎮

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

桃園市中壢區台一線中華路旁的泰豐輪胎中壢廠，近8年發生2次大火空汙挨罰，業者推動泰豐自辦市地重劃案終於在昨天動工。此案釋出3.3公頃公共設施及5.5公頃住商綜合區，預計明年完工後進行地面建物開發，將以新市鎮樣態再出發，帶動地方發展。

泰豐輪胎舊廠區分兩塊土地開發，鄰台一線廠區規畫工商綜合區，至今尚未開發；另一塊廠區自1998年推動自辦市地重劃區，但廠區在2017年1月及2022年6月大火，輪胎燃燒空汙引發民怨。

桃市府2022年11月核定泰豐自辦市地重劃區，面積達8.86公頃，市府無償取得其中3.3公頃公共設施用地。張善政昨上午與泰豐董事長郭林諒等人主持該市地重劃工程動工，張表示，開發區一旁正是台一線及鐵路地下化，未來帶動地方發展及改善居住品質，繁榮可期。

市議員謝美英也參加動工典禮，認為該市地重劃地區只要強降雨就淹水、道路規畫10到12公尺寬不夠，希望泰豐改善疏解淹水及路幅，也盼廠商建置公共設施規畫提供場域空間，敦親睦鄰。

郭林諒表示，泰豐自辦市地重劃施工是一個新的開始，前年9月還是廠房，現在拆成一片平地，將進行建設改造城市，除了重視施工安全，也會增加公共設施，未來可增進區域繁榮發展。

泰豐輪胎 重劃區

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