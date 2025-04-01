公車站牌凌亂 桃園將統一格式

全桃園市約7000多支公車站牌，由多家業者各自設置維護，也因此形式不一、資訊紊亂，不僅有礙市容，民眾搭車也霧煞煞。市府昨宣布與公車業者成立聯管會，將以「旗桿式站牌」整頓統一格式，預計7月完成改善，未來再協助公車安裝先進輔助系統，提升乘車安全。

桃園市多處公車站牌為「混搭風」，各家客運業者各自設站牌，大小與格式不一，有時還出現「手寫」告示牌指引。議員李宗豪直言，常接獲民眾反映1個站點有好幾支公車站牌，顏色、字體、資訊排列方式都不同，很難找到想搭的公車。

為解決站牌規畫凌亂及路線資訊更新不一致等問題，市府交通局昨宣布與桃園市公共汽車客運商業同業公會及7家客運業者合作，成立「桃園市公車聯營管理委員會」。聯管會下設站牌維護、票證業務及票證分析等3組，營運經費由各業者依車輛數比例出資，財務獨立運作。

交通局長張新福說，聯管會以「旗桿式站牌」為整頓核心，統籌全市候車資訊，後續會制定全市統一站牌設計規範，同時整合各業者路線資訊，提供清晰易讀內容，並完善維護、巡檢機制，優先汰換主要幹道及節點的老舊站牌，所有站牌預計在7月完成改善。

議員魏筠肯定市府透過成立公車聯管會，解決公車站牌亂象，要求未來將公車排班、誤點、缺乏司機等問題一併解決、並統一事權，避免新單位疊床架屋。

交通局公共運輸科長林宗漢說，目前台北市及台中市都已成立聯管中心，作為政府機關與民間業者之間的橋梁；聯管會負責票證分析、乘車需求分析等工作，整合不同業者的票證數據及刷卡量，掌握各路線在不同時段的乘車需求，作為路線調整依據。

市長張善政表示，成立聯管會可連結政府、業者和工會三方，首要工作除統一站牌格式，未來還會推動全市公車導入先進輔助系統，並透過聯管會加強三方溝通效率，提升公車服務品質。