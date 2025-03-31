快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

聽新聞
0:00 / 0:00

社工界「奧斯卡獎」今登場 苗栗7名社工獲表揚

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣7名社工師獲全國表揚，縣府社會處副處長邱苹榛（右3）獲資深敬業獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣7名社工師獲全國表揚，縣府社會處副處長邱苹榛（右3）獲資深敬業獎。圖／苗栗縣政府提供

全國社工界「奧斯卡獎」今登場，苗栗縣有7位社工師獲獎，苗縣府有4位社工師獲獎，其中社會處副處長邱苹榛也獲資深敬業獎；另外，謙德社會工作師事務所有兩位社工獲獎。

行政院衛生福利部今天舉辦全國社會工作專業人員表揚典禮，此表揚為社工界的「奧斯卡獎」，自2006年開始，主要是表揚社會工作專業人員在社會福利領域中的貢獻，獎項計有「特殊貢獻獎」、「資深敬業類」、「績優社工督導獎」及「績優社工獎」等4項。

今年獲全國資深敬業獎的有邱苹榛、社會處社工督導胡雪珠、原民處社工督導張潔、財團法人伊甸社會福利基金會主任張智于、謙德社會工作師事務所社工師蘇燕玉；獲績優社工獎有苗縣府長照中心照顧管理督導洪淑姿、謙德社會工作師事務所社工師李嘉惠。

2021年苗栗縣有8人獲獎，今年有7人獲獎，獲獎人數為近10年得獎人數第二高。社會處長張國棟指出，得獎的社工師各自在社工領域長期耕耘，有些服務年資超過20年，對苗栗縣的社工專業制度的推動都是重要的貢獻者，有些則在推動長期照顧與社會福利工作上績效卓著。

另外，苗栗縣政府今天也舉辦全縣社工表揚，分活力新秀獎、績優社工獎、傑出領導獎及資深敬業獎，共有22人獲獎。

社工 苗栗縣

延伸閱讀

苗市鐵馬進香瘋媽祖 新增短程迎駕組陪騎5公里

苗栗2田徑女將出國競技 感嘆：關注度不如球類運動

苗栗市天雲廟祭祀 豬羊牲禮出動吊車送上樓

苗栗過去的百貨總是短命？ 「乾鉅百貨」、「鯨友百貨」都撐不過一年

相關新聞

社工界「奧斯卡獎」今登場 苗栗7名社工獲表揚

全國社工界「奧斯卡獎」今登場，苗栗縣有7位社工師獲獎，苗縣府有4位社工師獲獎，其中社會處副處長邱苹榛也獲資深敬業獎；另外...

桃捷長庚線可行性研究決標 最快明年報中央審議

桃園推動捷運第二階段路網，往返桃園市區與龜山大坪頂的輕軌「長庚線」可行性研究今日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標...

桃市替代役男宿舍斥資千萬改造 獲讚「全國最高水準」

桃園市替代役役男住宿中心年久失修，天花板破損散發霉味，還有浴室濕滑、廁所管路不通等問題，市府為此斥資1814萬元經費整修...

2025新竹市兒童遊藝節 竹市府提供免費接駁車

「2025新竹市兒童遊藝節」將於4月3日至6日在新竹公園登場，為便利民眾前往會場並紓解附近交通，新竹市府指出，建議民眾多...

站牌太亂看不懂 桃園成立公車聯管會整頓亂象

桃園市公車站牌尚未統一形式，不僅多家業者各自設置維護，形式不一資訊紊亂，外地人搞不清楚，連常搭車的常客也很容易混淆。桃園...

桃園手信歡樂銅鑼燒捐萬份及5%收益 清明連假一起做愛心

桃園市龍潭區手信霧隱城今天中午舉辦「公益日」活動，封館招待桃園市兒童500人，免費體驗遊戲及DIY銅鑼燒漢堡，市長張善政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。