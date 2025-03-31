社工界「奧斯卡獎」今登場 苗栗7名社工獲表揚

全國社工界「奧斯卡獎」今登場，苗栗縣有7位社工師獲獎，苗縣府有4位社工師獲獎，其中社會處副處長邱苹榛也獲資深敬業獎；另外，謙德社會工作師事務所有兩位社工獲獎。

行政院衛生福利部今天舉辦全國社會工作專業人員表揚典禮，此表揚為社工界的「奧斯卡獎」，自2006年開始，主要是表揚社會工作專業人員在社會福利領域中的貢獻，獎項計有「特殊貢獻獎」、「資深敬業類」、「績優社工督導獎」及「績優社工獎」等4項。

今年獲全國資深敬業獎的有邱苹榛、社會處社工督導胡雪珠、原民處社工督導張潔、財團法人伊甸社會福利基金會主任張智于、謙德社會工作師事務所社工師蘇燕玉；獲績優社工獎有苗縣府長照中心照顧管理督導洪淑姿、謙德社會工作師事務所社工師李嘉惠。

2021年苗栗縣有8人獲獎，今年有7人獲獎，獲獎人數為近10年得獎人數第二高。社會處長張國棟指出，得獎的社工師各自在社工領域長期耕耘，有些服務年資超過20年，對苗栗縣的社工專業制度的推動都是重要的貢獻者，有些則在推動長期照顧與社會福利工作上績效卓著。

另外，苗栗縣政府今天也舉辦全縣社工表揚，分活力新秀獎、績優社工獎、傑出領導獎及資深敬業獎，共有22人獲獎。