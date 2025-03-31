桃市替代役男宿舍斥資千萬改造 獲讚「全國最高水準」

桃園市替代役役男住宿中心年久失修，天花板破損散發霉味，還有浴室濕滑、廁所管路不通等問題，市府為此斥資1814萬元經費整修，還打造具北歐風設計的交誼廳，相當吸睛。內政部役政司副司長陳裕興今參加啟用典禮，不僅感謝桃市府用心提升役男住宿環境品質，也大讚宿舍水準全國之冠。

桃園市替代役役男住宿中心原為桃園巨蛋田徑場內的北區訓練中心選手宿舍，替代役男自1994年開始入住，經歷30多年使用，場內空間老舊不堪。

民政局長劉思遠表示，因應全民國防兵力調整，預估2027年畢業潮後，役男住宿需求將大增，因此前年底爭取1814萬元經費整修，除進行天花板汰換、廁所整修等工程，並新增交誼廳、健身房設施，完工後宿舍房間達24間，包括1間管理人員房、10間4人房、13間6人房，可容納118位役男入住。

楊姓役男表示，以前淋浴間天花板低、還嚴重發霉，改裝後不但空間變大，出水量及水溫穩定，每天洗澡都是享受。李姓役男說，健身房雖然空間不大，但器材功能很全面，幾乎天天報到。

桃園市長張善政表示，為讓來自外縣市的役男服役期間能安心，市府編列經費改善環境設施，現在除了基本衛浴及洗衣設備，還設有交誼廳與健身房，可說比學生宿舍更舒適，期望透過完善的住宿設施，提升役男生活品質，讓他們能專心投入市政工作。