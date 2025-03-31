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2025新竹市兒童遊藝節 竹市府提供免費接駁車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市兒童遊藝節將於4月3日至6日在新竹公園登場，新竹市府指出，民眾可多利用台鐵與高鐵前往，市府更特別規畫免費接駁車服務。圖/新竹市府提供
新竹市兒童遊藝節將於4月3日至6日在新竹公園登場，新竹市府指出，民眾可多利用台鐵與高鐵前往，市府更特別規畫免費接駁車服務。圖/新竹市府提供

「2025新竹市兒童遊藝節」將於4月3日至6日在新竹公園登場，為便利民眾前往會場並紓解附近交通，新竹市府指出，建議民眾多加利用台鐵與高鐵前往，並步行約6分鐘即可抵達活動現場，市府更特別規畫免費接駁車服務，歡迎市民多加利用。

交通處表示，依據過往經驗，新竹縣市民眾大多會騎乘機車前往參加活動，為舒緩機車停車需求，市府將新竹公園周邊，包括食品路、東山街、公園路等路邊汽車格全部改為機車格，預計可提供約700席機車停車位，供民眾停車使用。

交通處說明，由於會場周邊不提供汽車停車位，呼籲前往會場的民眾多加利用大眾運輸工具。搭乘火車的民眾可於新竹火車站下車後，前往地下道5號出口，再步行約6分鐘即可抵達新竹公園活動會場。

搭乘高鐵的民眾則可轉乘六家線至新竹火車站，再步行前往會場。搭乘公車的民眾，請下載「IBus_新竹市」APP查詢即時公車動態資訊。

交通處補充，針對開車的民眾，會場周邊不提供停車位，請將車輛停放於周邊停車場，如後站汽車停車場、大潤發停車場、晶品城停車場及東大陸橋下停車場等，並建議民眾提早做好行前規畫。

由於會場周邊停車場假日停車率較高，為提供民眾更便利的交通服務，自4月3日起至4月6日，特別規畫水源街周邊停車場免費接駁車服務。民眾可將車輛停放於台灣聯通停車場（大新竹場）、CITY PARKING城市車旅停車場（公道二站）、TFC ONE停車場、園道五地下停車場等，共計約1000個汽車位，停車後可轉乘接駁車，約7分鐘即可抵達會場。

水源街接駁站（近建功一路）的發車時間為上午9點半至下午4點半，回程自新竹公園發車時間為上午10點半至傍晚6點，每15至20分鐘一班。

新竹市兒童遊藝節將於4月3日至6日在新竹公園登場，新竹市府指出，民眾可多利用台鐵與高鐵前往，市府更特別規畫免費接駁車服務。圖/新竹市府提供
新竹市兒童遊藝節將於4月3日至6日在新竹公園登場，新竹市府指出，民眾可多利用台鐵與高鐵前往，市府更特別規畫免費接駁車服務。圖/新竹市府提供

停車場 新竹 火車站

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