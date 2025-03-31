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桃園交通局：偏心左轉優化路口設計 交通肇事率降低

中央社／ 桃園31日電

桃園交通局今天表示，市府推動偏心左轉路暢計畫已累計完成104處路口改善，除改善前後肇事率下降16.6%，重點路段整體平均路口停等時間也降13.9%，有效減少事故與提高行車效率。

桃園市政府交通局下午發布新聞稿表示，為解決左轉車輛常於道路等候左轉時造成回堵問題，市府於112年起推動偏心左轉路暢計畫。所謂偏心左轉車道，是透過路口幾何調整增加左轉專用車道的策略，分流左轉及直行車輛，提升道路紓解效率及減少車輛交織危險性。

交通局說，依左轉車道偏移量與施作範圍，可分為部分偏心、完全偏心、路口型與路段型4種類型。分析112年至113年施作偏心左轉車道（含部分偏心及完全偏心）共104處路口改善前後肇事變化統計數據顯示，總肇事件數由1953件減少至1628件，減少件數為325件，減少率為16.6%。而路口型及路段型也都可減少事故。

另外，以13處重要路口進行調查，平均延滯從613.7秒降低至528.4秒，平均路口停等時間減少13.9%。

交通局長張新福表示，有鑑於偏心左轉計畫有明顯優化成效，114年將持續推動，並優先挑選易肇事路段與易壅塞路段進行改善，建構行車順暢與安全的道路環境。

桃園 車道

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