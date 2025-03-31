站牌太亂看不懂 桃園成立公車聯管會整頓亂象

桃園市公車站牌尚未統一形式，不僅多家業者各自設置維護，形式不一資訊紊亂，外地人搞不清楚，連常搭車的常客也很容易混淆。桃園市政府今宣布與公車業者成立聯管會，第一階段將統一站牌格式，改善市容並提升道路美觀，後續也會協助公車引進安裝先進輔助系統，盼提升安全。

桃園市目前多處公車站牌仍是「混搭風」，不只各家客運業者自設站牌，有時還出現「手寫」告示牌指引，令外地遊客霧煞煞。議員李宗豪直言，常接獲民眾反映一個站就設置好幾支公車站牌，顏色、字體、資訊排列方式都不同，很難找到自己想搭的公車。

為解決站牌規畫凌亂及路線資訊更新不一致等問題，市府交通局今宣布與桃園市公共汽車客運商業同業公會及7家客運業者合作，成立「桃園市公車聯營管理委員會」。聯管會下設站牌維護、票證業務及票證分析等3組，營運經費由各業者依車輛數比例出資，財務獨立運作。

交通局長張新福表示，聯管會以「旗桿式站牌整頓」為核心，統籌全市候車資訊，後續會制定全市統一站牌設計規範，將站牌標準化，同時整合各業者路線資訊，提供清晰易讀內容，並完善維護機制，建立定期巡檢、清潔及維修制度，優先汰換主要幹道及節點的老舊站牌。

市長張善政表示，市府和公車業者多年來缺乏有效的溝通平台，成立聯管會將可連結政府、業者和工會三方，首要工作除統一站牌格式，未來還會推動全市公車導入先進輔助系統，提升駕駛安全度，市府也將透過平台提高溝通效率，提升公車服務品質問題。