桃捷長庚線可行性研究決標 最快明年報中央審議

桃園推動捷運第二階段路網，往返桃園市區與龜山大坪頂的輕軌「長庚線」可行性研究今日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標。捷工局表示，將以2026年完成可行性研究報告報中央審議為目標，市府也已將林口長庚線納入本採購案的後續擴充項目，未來有望與新北林口輕軌併線。

捷工局表示，桃園長庚線是桃園市第二階段路網優先推動路線之一，初步規畫路線起自桃園萬壽路二段，行經長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里，可望有效串聯桃園都會核心至龜山長庚地區與新北市林口區的運輸走廊。

捷工局長劉慶豐表示，桃園長庚線行經桃園車站、行政商業核心、虎頭山觀光休閒，及北龜山健康醫療、樂齡生活、產業A7新鎮生活圈等，未來銜接機場捷運後，將可有效紓解道路交通負荷。

劉慶豐說，可行性研究今日決標後，市府將邀集相關單位實地踏勘，掌握路廊沿線現況，並納入可行性研究路線、場站及機廠設置地點的研析，並以2026年完成可行性研究報告報中央審議為目標。

至於由新北市府推動的林口輕軌，地方關注未來是否會與林口長庚線路線合併。捷工局表示，林口輕軌仍待中央審議，此次採購案已將此納入後續擴充項目，未來將持續與新北市府合作，共同推動更便利的捷運路線，縮短北桃生活圈的通勤時間。