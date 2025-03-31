桃園手信歡樂銅鑼燒捐萬份及5%收益 清明連假一起做愛心
桃園市龍潭區手信霧隱城今天中午舉辦「公益日」活動，封館招待桃園市兒童500人，免費體驗遊戲及DIY銅鑼燒漢堡，市長張善政表示，這次手信霧隱城第1次封館活動，捐贈1萬份銅鑼燒給弱勢孩童，愛心銅鑼燒收益5％捐給桃園市社會救助金專戶，歡迎民眾趁清明連假期間前往一起發揮愛心。
龍潭區手信霧隱城今年以公益愛心角度，舉行手信歡樂銅鑼燒祭活動，即日起至5月31日止，歡樂銅鑼燒祭期間購票入場，就會贈送一個愛心銅鑼燒，今天特別舉辦公益日活動，封館招待桃園市500名兒童免費體驗各項有趣的遊戲、DIY實作和品嘗歡樂銅鑼燒漢堡。
張善政出席與現場小朋友一起DIY手作、裝飾銅鑼燒，熱情擊掌互動，參觀開放式工作台，氣氛熱絡度過快樂時光，張善政表示，手信霧隱城假日人潮滿滿，今天有史第一次封館辦公益日活動，十分手信坊公益活動，希望拋磚引玉帶動民眾一起投入愛心公益，讓需要照顧的民眾反受社會溫暖。
手信坊總經理陳世洋表示，手信霧隱城舉辦歡樂銅鑼燒祭活動，今天以公益日活動封館方式招待桃園500名兒童免費體驗和品嘗銅鑼燒漢堡，為分享更多愛心，準備1萬個愛心銅鑼燒，攜手桃園市社會局將愛心物資捐贈桃園地區監護兒童，「手信歡樂銅鑼燒祭」期間愛心銅鑼燒收益5％給桃園市府社會救助金專戶，希望大家品嘗美味銅鑼燒一起做公益。
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