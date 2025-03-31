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苗市鐵馬進香瘋媽祖 新增短程迎駕組陪騎5公里

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗市公所舉辦2025鐵馬進香活動4月起開放報名，今年除有挑戰345公里「全程組」，另新增5公里「短程迎駕組」，提供100台YouBike電輔車方便市民陪騎媽祖回鑾最後一哩路。

苗栗市公所自2018年起舉辦「苗栗鐵馬進香文化活動」，復刻逾60年前客庄信徒騎單車自苗栗往返北港朝天宮進香盛況。今年活動預計4月26日啟程，自苗栗天后宮起駕出發，長途護駕至北港朝天宮；隔日清晨回鑾。

市公所今天表示，今年活動全面升級，除延續從苗栗天后宮進香至雲林北港朝天宮的核心路線，並新增「選手之夜」、「回鑾迎駕組」與「迎駕晚會」3大特色。

苗栗市長余文忠指出，苗栗鐵馬進香結合媽祖信仰與自行車文化，形成全台獨有的宗教體育融合活動。今年除原有「全程組（345公里）」，特別增設「短程迎駕組」，由微笑單車公司贊助提供100台YouBike電輔車，讓民眾在媽祖回鑾當天下午在苗栗五福宮站加入，陪騎最後一段路程，不便參加挑戰長距離者也能參與，擴大市民參與機會。

市公所指出，4月25日將在苗栗縣政府前廣場舉辦「選手之夜」祈福晚會，安排在地藝文表演、文化市集、鑽轎底活動為啟程暖身；4月27日回鑾，進香隊伍預計下午抵達縣政府廣場，由地方仕紳設壇接駕舉辦「媽祖迎駕晚會」，儀式完成後隊伍再整隊護駕媽祖回到天后宮，完成年度安座大典。

市公所表示，活動採網路報名，全程組限額300名，其中100個名額自4月1日上午8時至晚間9時提供苗栗縣民優先報名，其餘200名額自4月2日晚間9時至4月6日晚間11時止，不限地區人士皆可報名。「短程迎駕組」報名時間則為4月2日晚間9時至4月10日晚間11時止，均額滿為止。

北港朝天宮 媽祖

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