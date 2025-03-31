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苗栗市天雲廟祭祀 豬羊牲禮出動吊車送上樓

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗市天雲廟早期興建時腹地狹小，主殿位於3樓，祭祀牲禮仰賴人力背負上樓，隨著祭祀人員高齡老化，近年每逢祭典改以吊車將逾百斤的羊吊掛上樓，形成街頭另類景象。

位於苗栗縣苗栗市南苗三角公園旁的天雲廟主祀北極玄天上帝，並供奉玉皇大帝、三官大帝、南北斗星君、五路財神、月下老人等神尊，今天適逢玄天上帝誕辰，廟方辦理祭典，為了將豬、羊牲禮送達3樓正殿，專程請來吊車吊掛，引起路過民眾好奇。

苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗市民代表會主席陳仁杰等人出席祭典，祈求神明護佑境內平安。

余文忠表示，天雲廟位於南苗商圈早年最精華地段，周邊土地寸土寸金，興建時腹地受限，通往3樓主殿的樓梯狹窄，早期都以用人力背負方式，把近200斤的豬羊徒步扛上大殿，如今祭祀人員多已高齡年長，因此改以吊車吊掛方式，把祭祀供品搬運至樓上。

廟方人員指出，根據地方耆老傳稱，當地通往大湖、銅鑼等地道路初闢建時，附近民宅火警頻傳，居民歸咎於周邊道路呈現「火」字形，因此在叉路樞紐處創設天雲廟，藉以鎮壓、守護地方。

廟方人士表示，天雲廟共有4層樓，1樓主要為樓梯入口及部分出租空間，2樓為辦公室、供奉五路財神、月下老人，3樓主殿供奉玄天上帝，4樓供奉玉皇大帝、三官大帝、南北斗星君等，因周邊道路、騎樓等限制，已無多餘空間可規劃施作電梯，現在只要有祭祀活動，都須以吊車吊掛牲禮上樓。

苗栗市 財神

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