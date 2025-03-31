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再現鐵馬進香瘋媽祖！ 苗栗市公所：今年活動全面升級

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年苗栗鐵馬進香活動將於今年4月26日再度啟程，延續從苗栗天后宮出發至雲林北港朝天宮進香的核心路線。圖／苗栗市公所提供
今年苗栗鐵馬進香活動將於今年4月26日再度啟程，延續從苗栗天后宮出發至雲林北港朝天宮進香的核心路線。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所主辦的年度宗教體育盛會「苗栗鐵馬進香文化活動」，將於今年4月26日再度啟程，公所今天舉辦記者會，邀請全台車友與苗栗鄉親踴躍共襄盛舉，感受信仰與鐵馬文化的融合魅力。

苗栗鐵馬進香由苗栗市公所自2018年起策畫辦理，8年來結合媽祖信仰與自行車文化，形成全台獨有的宗教體育融合活動。公所強調，今年鐵馬進香活動將全面升級，除延續從苗栗天后宮出發至雲林北港朝天宮進香的核心路線，並新增「選手之夜」、「回鑾迎駕組」與「迎駕晚會」三大特色。

市長余文忠表示，苗栗鐵馬進香是一項融合信仰、文化與運動的指標型活動，除了打造苗栗為「健康優質城市」，苗栗在地豐富的文化習俗，也使民眾的信仰凝聚力更加強大。

他並感謝苗栗市民代表會的鼎力支持，未來公所將持續推動，讓這條鐵馬路線不僅是進香路，更是文化記憶的延續之路。

今年部立苗栗醫院也組成一支部苗健康鐵馬隊與300名鐵馬騎士一同前往，行程中將提供周全的醫療支援，隨時應對突發狀況，確保參與者騎乘安全。

活動將於4月25日(星期五)在苗栗縣政府前廣場舉辦「選手之夜」拉開序幕，這場祈福晚會安排在地藝文表演、文化市集，鑽轎底活動，展現苗栗的文化底蘊與信仰活力，讓活動更具地方特色與參與感。

苗栗市公所今天舉辦記者會，邀請全台車友與苗栗鄉親踴躍共襄盛舉，感受信仰與鐵馬文化的融合魅力。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天舉辦記者會，邀請全台車友與苗栗鄉親踴躍共襄盛舉，感受信仰與鐵馬文化的融合魅力。圖／苗栗市公所提供

信仰 北港朝天宮 自行車 苗栗市

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