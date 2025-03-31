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清明連假將至 竹市府推城市景點新攻略

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清明兒童連假將至，新竹市府今推出城市景點新攻略，規畫兩天一夜「新竹山湖海」遊程，民眾可到南寮漁港欣賞海港風光。圖／新竹市府提供
清明兒童連假將至，新竹市府今推出城市景點新攻略，規畫兩天一夜「新竹山湖海」遊程，民眾可到南寮漁港欣賞海港風光。圖／新竹市府提供

清明兒童連假將至，新竹市擁有歷史悠久古蹟、熱鬧商圈，新竹市府今推出城市景點新攻略，規畫兩天一夜「新竹山湖海」遊程，暢遊十八尖山登山步道、青草湖、十七公里海岸線、魚鱗天梯等著名觀光景點，另外，民眾也可多利用市府去年推出的「新竹觀光巴士」，體驗舊城區歷史古蹟、熱鬧商圈、兒童遊藝節，歡迎民眾來新竹住一晚。

市府指出，為讓遊客輕鬆暢遊新竹，新竹市政府去年推出「新竹觀光巴士」，串聯舊城區各大歷史文化景點，清明連假期間不打烊，提供最便利的城市旅遊方式。民眾可以前往全台規模最大、擁有超過兩百年歷史的都城隍廟祈福，品嚐廟口商圈的在地特色小吃，或漫步到東門市場，挖掘新竹隱藏版美食與特色店家，深入體驗在地歷史文化與特色。

城銷處說明，連假期間市府特別推薦「新竹山湖海」遊程，建議民眾清晨可從十八尖山出發，享受新竹城市綠肺擁有完善的登山步道，民眾可遠眺新竹市街景，並欣賞沿途豐富的自然生態。

午後民眾可轉往青草湖，享受湖畔寧靜時光，除了步行與騎乘單車，還能體驗SUP立槳與踩天鵝船，輕鬆擁抱湖光山色，回到市區休息一晚。第二天來到十七公里海岸線，沿著自行車道迎風騎行，欣賞海港風光、在魚鱗天梯駐足，欣賞波濤壯闊的海天一色，最後到波光市集大啖新鮮海味與特色美食，為這趟旅程畫下完美句點。

為迎接兒童節，市府於連假期間在新竹公園舉辦「2025新竹市兒童遊藝節」，今年主題為「飛翔樂園」，現場將有多元藝術體驗、精彩表演、沉浸式親子劇場及電影欣賞等活動，只要搭乘「新竹觀光巴士」到「新竹公園站」，步行通過公園路至對向即可抵達活動會場。

另外，今年市府更聯手新竹國賓飯店、福華大飯店等8家旅宿業者，推出合作方案，於指定期間入住合作旅宿，可獲限量文創品兌換券，於兒藝節期間至孔廟廣場服務台兌換「吉祥物皮卡限量宣導品」。除了兌換券外，入住旅宿還可參加抽獎，4月6日閉幕日將抽出幸運民眾，獲得住宿券、餐券及聯名周邊，歡迎親子家庭到新竹市共享美好時光。

清明兒童連假將至，新竹市府今推出城市景點新攻略，規畫兩天一夜「新竹山湖海」遊程，民眾可到青草湖享受湖畔寧靜時光，並體驗SUP立槳與踩天鵝船。圖／新竹市府提供
清明兒童連假將至，新竹市府今推出城市景點新攻略，規畫兩天一夜「新竹山湖海」遊程，民眾可到青草湖享受湖畔寧靜時光，並體驗SUP立槳與踩天鵝船。圖／新竹市府提供
清明兒童連假將至，民眾可到擁有超過兩百年歷史的新竹都城隍廟，品嘗廟口商圈在地特色小吃。圖／新竹市府提供
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