清明節連假三義木雕作品聯展 免費招待兒童參觀

兒童節、清明節連假將至，苗栗縣政府文化觀光局木雕博物館規畫了「三義木雕協會會員聯展」及「台灣木雕協會會員聯展」，並於兒童節當日免費招待12歲以下兒童入館參觀，邀請喜愛木雕藝術的朋友們，大家共下來尞。

迎接春暖花開，舒適宜人的季節，三義木雕博物館在清明連假期間特別規畫三義木雕協會會員聯展作品，涵蓋了老、中、青世代，詳細資訊請至三義木雕博物館網站https://wood.mlc.gov.tw查詢。

文觀局表示，台灣木雕協會會員聯展，成員由來自不同地區的創作者組成，每位藝術家都有著不同的成長背景、學習歷程、生命經驗和情緒感受，展覽除了視覺的饗宴，更是一次與木雕對話，更可感受木雕的魅力與工藝的溫度。

4月3日至6日邀請木雕師進駐博物館，現場創作表演，引導民眾深入瞭解木雕之美，並藉以活絡博物館展覽氛圍，兒童節當天(4月4日)並免費招待12歲以下兒童入館參觀，讓民眾享受藝術與文化知性之旅。