泰豐輪胎自辦新市鎮明年誕生 擺脫2度大火汙染惡名

桃園市長張善政今天出席中壢區泰豐自辦市地重劃區重畫工程動工典禮，泰豐輪胎中壢廠8年來發生2次大火空汙挨罰，推動自辦市地重畫27年終於啟動，張善政表示，泰豐自辦市地重畫後釋出3.3公頃公共設施及5.5 公頃住商綜合區，明年完工，帶動中壢、桃園繁榮發展。

位於中壢區台一線中華路旁的泰豐輪胎舊廠區，分成兩塊土地開發，鄰台一線廠區規畫工商綜合區，至今尚未開發，另一塊廠區自1998年推動自辦市地重畫區，，該廠區更在2017年1月及2022年6月發生2次大火，輪胎燃燒汙染空氣引發民怨，被市府開罰。

市政府2022年11月核定泰豐自辦市地重畫區，面積達8.86公頃，市府無償取得公共設施用地3.3公頃，另5.5公頃為住商綜合區，張善政與泰豐董事長郭林諒等人主持該重劃區畫工程動工，預計明年（2026年）完工，在地民代、里長里民多人見證。

張善政表示，泰豐自辦市地重畫廠區8.8公頃，經過重畫後釋出3.3公頃公共設施及5.5 公頃住商綜合區，前年9月折除廠房，明年完工後進行地面建物開發，一旁是台一線及鐵路地下化，未來帶動地方發展及改善居住品質，繁榮可期。

郭林諒表示，泰豐自辦市地重畫施工是一個新的開始，前年9月還是廠房，現在拆成一片平地，將進行建設改造城市，會增加一些公共設施，提升周邊居民生活品質，未來可增進區域繁榮發展，該廠會重視施工安全，希望如期完成工程開發。