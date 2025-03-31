報名「粉紅超跑」隨香4天已17萬多人 預估將再創新高

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2025年徒步進香之旅，27日開放現場報名即湧現排隊人潮，拱天宮今天表示，目前統計報名隨香人數已有17萬多人並持續增加中，預估今明兩天即可破去年紀錄。

今年拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮刈火，往返10天9夜期程已定，較往年晚些，「粉紅超跑」訂於5月2日啟程，11日回鑾入宮安座。

拱天宮表示，近年報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年創紀錄，2021年報名人數7萬多人、2022年達到9萬多人、2023年首度突破10萬增至11萬多人，去年更達17萬9971人，為歷年之最；預估今年將再突破去年人數，因此也準備多達23萬套臂章及進香服。

總幹事陳春發說，從上周四開始開放報名，短短4天已累計17萬多人，快要接近去年紀錄，這兩天天候較濕冷，排隊人潮不像前幾天壯觀，但現場報名作業很順暢，排隊等候時間相對縮短許多。

另外，針對有信眾質疑去年背心有內裡，今年的確沒有，感覺沒去年的好！陳春發也強調，背心設計等都是經過管委會開會討論的決議，信眾不用考慮屆時是否天冷或下雨等因素，若覺得背心不符合自己預期也可以不領。