桃園4月釋9000職缺搶人 高薪可望達10萬

桃園市就業職訓服務處今天宣布，4月將舉辦6場徵才活動，總計邀請180家廠商參與，預計釋出逾9000個職缺，其中，薪資最高職缺達10萬元。為協助民眾順利就業，活動現場也將提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案登記，若經桃園市就業服務據點推介就業，還可獲得最高3萬元就業獎勵。

就服處表示，6場徵才活動參與廠商，有電子業、便利商店、房仲、保全、快遞、量販、超市、物流、知名家具家飾業等，共釋出9000個工作機會。其中順豐速運外務司機最高薪資上看10萬元。

6場次徵才資訊，包括4月2日「蘆竹區興仁市民活動中心」上午11點到下午3點；4月11日「平鎮婦幼館」下午1點到3點30分；4月16日「中壢就業中心」上午9點到12點30分；4月23日「開南大學校園就業博覽會」上午10點到下午3點；4月25日「五中市民活動中心」下午1點到3點30分；4月30日「中壢區公所」上午10點到下午2點。