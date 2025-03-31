使用人次少 桃市臨托挨批宣傳不足

桃園市、台中市政府近年推定點臨托，讓無後援家長有送托臨時去處，但屢有家長反映服務不夠彈性，桃園民代也質疑宣傳不足，中市議員更點名有臨托下午4時就打烊。桃市婦幼局回應服務提供率達9成以上，會加強宣傳，中市社會局也說明，服務因地制宜，已加強便民。

桃園市2023年起在中路四號、中壢一號、楊梅一號社宅開辦定點臨托，去年再分別於親子館、婦幼館舍、公設民營托嬰中心、公共托育家園擴增40處據點，全市13區皆已有定點臨托服務。

桃市議員錢龍肯定市府努力增加臨托據點，但他計算，43處定點臨托去年申請人數僅618人次，使用率極低，質疑宣傳不足；市議員陳韋曄也認為臨托資源各區分配不均，及桃園經濟弱勢家庭托育補助偏低，建議提高補助時數提高至少每月150小時；議員張碩芳也盼強化保母早療服務訓練。

桃市婦幼局長杜慈容表示，桃市定點臨托服務提供率已達90%以上，除了定點據點，也有363名保母可於夜間和假日時段提供到宅或在宅臨托，另有15家私立托嬰中心假日可接受預約，市府會加強宣傳；並研究將中低收入家庭補助、發展遲緩及身障兒童補助提高，同時加強托育人員早療訓練。

台中市目前有6處定點臨托，民進黨議員何文海說，南屯與沙鹿定點臨托下午4時打烊，「全台最早下班」，反觀高雄市有24小時臨托服務，台北市、台南市、高雄市也都有夜間臨托服務；國民黨議員邱愛珊也直言，全市僅6處臨托，量能不足，且家長須1天前完成預約，對當天臨時有事而無法照顧幼兒的家長，仍不夠友善，建議可媒合公私立托育中心協助臨托，提升量能。

中市社會局長廖靜芝說，台中考量托育人力，需因地制宜，大里區臨托最晚可到8時，西屯、北屯、豐原區的臨托服務也到下午5時。另考量病毒有潛伏期，臨托服務需與公私托分開，以免感冒或腸病毒因此擴大感染，不過預約時間已從3天前縮短至1天前，更加便民。