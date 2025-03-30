桃中山國小親職活動吹東南亞風 緬泰菲等7國美食端上桌

桃園市中山國小大力推動國際教育，昨天在校內舉辦親職教育活動，以東南亞7個國家的文化體驗為題，安排多項傳統文化、遊戲體驗，還有多道異國美食端上桌；有緬甸特色美食金三角咖哩餅、馬來西亞ABC剉冰、印尼娘惹糕和越南春捲等，都很受好評，吸引親子體驗多元豐富的東南亞文化。

中山國小校長蔡淑華說，親職活動特別邀請新住民語文教育輔導團的教學支援老師到校，安排東南亞7個國家的文化體驗；在美食體驗部分，製作了各國的美食有吃有喝，也有鹹有甜，多道小吃美食琳瑯滿目，讓大家看了都垂涎三尺。

現場包含越南料理為越南米線、炸春捲、水果茶；泰國為摩摩喳喳和涼拌青木瓜絲；馬來西亞用提供ABC冰，包含紅豆、玉米、椰糖、玫瑰露四種配料，很受師生喜愛；柬埔寨為紅咖哩米線、鹹粽、芭蕉粽；印尼食物為雞絲飯糰、娘惹糕、印尼茶；緬甸食物為金三角咖哩、緬式奶茶；菲律賓食物為Bilo-bilo、Cassava cake。

在傳統文化闖關遊戲方面，越南老師準備多套越南服裝讓大家試穿，有些媽媽或女老師體驗奧黛，學習美姿美儀；泰國文化體驗指導孩子大象鑰匙圈DIY，大象是泰國的國寶，大象鑰匙圈造型可愛，很受學生喜歡；馬來西亞的傳統遊戲玩沙包，小朋友在手指靈活活動下，玩得不亦樂乎。

柬埔寨老師帶領小朋友體驗柬埔寨的過年文化「鴨腱藤遊戲」，小朋友對柬埔寨的過年文化展現高度的興趣；印尼遊戲體驗玩彈力球，跟台灣小孩子常玩的彈力球很像，學生玩起來熟練度高；緬甸讓大家體驗黃香木粉，體驗在熱帶地區既可美白又可避免蚊蟲咬傷的保護皮膚方式；菲律賓有獎徵答讓大家學習簡單的菲律賓語言，闖關趣味橫生。

中山國小家長會長卓逸婷表示，透過這一次東南亞7個國家的文化體驗活動，增進家長和學生對東南亞文化的理解，大家都覺得非常的特別，感謝學校用心安排，也讓大家不用坐飛機，就輕鬆遊走7個國家，真是物超所值。

校方指出，除了文化體驗，還設置情緒教育推廣攤位提供互動遊戲，讓學生學習情緒管理技巧；英語闖關活動則讓孩子透過遊戲挑戰英語能力，在歡樂氛圍中提升學習興趣。還安排了太鼓表演與武術表演、校友十鼓表演，傳承展現中山國小的歷史與榮耀。