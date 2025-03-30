他們無私照顧障礙寄養兒少 感謝寄養家庭付出

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左三）表揚特殊貢獻、資深敬業獎寄養家庭，肯定寄養家庭愛心付出。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）表揚特殊貢獻、資深敬業獎寄養家庭，肯定寄養家庭愛心付出。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午出席寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動，表揚特殊貢獻及資深敬業獎家庭27戶，張善政說，感謝所有寄養家庭的愛心與付出，讓寄養兒童能在溫暖、安全環境成長，寄養家庭甚至出動親友照料孩子，視如己出，恩惠不亞於親生父母。

這項寄養家庭及親屬家庭授證活動，張善政頒發感謝狀給16戶特殊貢獻獎及11戶服務年資滿10年、15年及20年的資深敬業獎寄養家庭，肯定寄養家庭父母對寄養兒少的照顧與陪伴，提供溫暖的避風港。

李秀清、呂明聰夫妻獲特殊貢獻獎表揚，由呂秀清代表，兩人加入寄養家庭行列8年，照顧過5名寄養兒少，呂秀清領有保母證照，照顧嬰幼兒專業與仔細，並透過文字、照片及影片紀錄每位孩子的成長歷程，3年前她接下照顧重度聽障寄養兒童，從初時無口語溝通能力、發展遲緩、能聽懂指令很少，至今進入國小，生活逐漸進入軌道，她說，投入寄養家庭就是希望將善的循環傳遞給孩子，讓孩子感受不一樣的親情。

張昌宇、崔黛漪夫妻獲資深寄養家庭表揚，兩人加入寄養家庭21年，照顧過11名寄養兒少，包括聽覺障礙、智能障礙、情緒障礙及不幸遭性侵的孩子，照顧和陪同孩子培養自信走上正軌，崔黛漪以自己從小在大家庭長大，覺得孩子彼此能夠有伴、一同成長是一件非常幸福的事，張昌宇夫妻表示，「做就對了」，靠著這個信念讓兩人不管遇到什麼困難，只要對孩子好的事情，都願意堅持做下去。

市政府社會局表示，桃園市自1985年委託桃園家扶中心辦理寄養服務，截至今年1月，服務照顧寄養兒少超過1200人，目前全市寄養兒少總共109人，合格寄養家庭總共89戶，今年獲獎的寄養家庭中，包括特殊貢獻獎、服務年資滿20年、15年、10年的資深敬業獎寄養家庭，積極陪伴發展遲緩、身心障礙兒童進行早期療育，甚至有的寄養家庭姑姑、祖母承擔起安置照顧責任，讓孩子感受家庭的溫暖。

市府社會局長陳寶民（右五）與接獲頒獎表揚的特殊貢獻、資深敬業獎寄養家庭合影。記者曾增勳／攝影
市府社會局長陳寶民（右五）與接獲頒獎表揚的特殊貢獻、資深敬業獎寄養家庭合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）表揚資深寄養家庭張昌宇（中）、崔黛漪（右）夫妻的愛心付出。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）表揚資深寄養家庭張昌宇（中）、崔黛漪（右）夫妻的愛心付出。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）表揚特殊貢獻、資深敬業獎寄養家庭，肯定寄養家庭愛心付出。記者曾增勳／攝影
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寄養家庭 張善政

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