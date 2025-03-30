高雄小草擔心柯文哲健康 赴新竹城隍廟祈求能有就醫權利

民眾黨前黨主席柯文哲羈押中，昨晚身體不適戒護就醫，民眾黨高市黨部今天集結高雄小草北上參加「人民要當家」新竹場活動，因憂心「阿北」健康，榮譽主委曾尹儷率幹部前往新竹城隍廟，祈求柯文哲早日解除羈押、重獲自由。

高市黨部率眾前往香火鼎盛的新竹城隍廟祈福，祈求柯文哲能夠盡快度過難關，早日回到支持者的身邊。祈福活動獲得現場不少支持者響應，大家都誠心焚香祈願，希望「讓柯文哲有就醫的權利」。

黨部表示，即使是十惡不赦的犯人，政府都極力保障人權，為何遇到柯文哲，司法就大轉彎，毫無人性可言。對於司法一再的凌虐柯文哲，支持者心中的憤怒高漲，只能將心願寄託予神明，請求神明作主，讓司法能夠回歸公正並懲奸除惡，讓柯文哲獲得應有的公平對待。

黨部強調，無論面對任何挑戰，民眾黨市黨部都會堅定信念，繼續為人民發聲，推動改革，不因任何困難退縮。