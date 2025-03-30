全桃園最高溜滑梯！八德楓樹腳公園啟用 耗資逾1億改造

桃園市八德區楓樹腳公園占地3.5公頃，市府耗時2年改造，耗資1億660萬元，以「燦爛的童年時光」為設計主軸，其中16公尺高的「長頸鹿遊戲塔」為最大亮點，趕在兒童節與清明節連假前完工，讓親子多了一個好去處。

桃園市長張善政今出席八德區楓樹腳公園景觀改善工程開園啟用典禮，指出過去2年因中央衛福部修訂兒童遊戲安全標準，市內多座公園不符規範而關閉，市府陸續推動整建，其中楓樹腳公園因佔地較大、施工過程發現地下廢棄物需清除，導致工程歷時較長，最終順利在兒童節與清明節連假前完工。

張善政說，楓樹腳公園是市府「P@RK園宇宙」首批七座特色公園整建計畫最後一個里程碑，公園整建獲得市議會、立法委員、交通局、工務局、區公所及里長等單位支持，投入超過1億660萬元經費，軍備局與台電公司也提供大力協助，展現公部門共同合作的成果，市府也將持續推動第二批特色公園改造計畫，近期將啟動五酒桶山公園整建，提升市內遊憩環境。

工務局指出，楓樹腳公園景觀改造工程，改善面積達2.7公頃，強調遊戲性與共融性，並以「燦爛的童年時光」為設計主軸，提供適合不同年齡層的遊憩空間。公園內設施多元，包括生態池、森林水道、景觀高架棧道、體健設施、磨石子滑梯、大面積草皮等。其中16公尺高的「長頸鹿遊戲塔」為最大亮點，充滿挑戰性，適合5至12歲兒童遊玩，同時廁所修繕與鋪面改善提升整體環境品質。