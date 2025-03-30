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判定海砂屋28年 桃市正光花園新城終可望公辦都更 最快第4季招商

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區正光花園新城被認定是海砂屋，市府昨召開說明會說明公辦都更方案，有過半住戶出席。圖／桃園市都發局提供
桃園市桃園區正光花園新城被認定是海砂屋，市府昨召開說明會說明公辦都更方案，有過半住戶出席。圖／桃園市都發局提供

桃園市去年9月公告受理民間申請公辦都更，位於桃園區的正光花園新城，率先彙集超過50％的意願書提出申請。市府昨也召開說明會說明都更方案，其中有過半住戶出席。住宅處表示，目前已蒐集近6成的所有權人同意書，若取得75%同意，可望在今年第4季啟動招商作業。

協助正光花園新城案多年的議員黃家齊表示樂觀其成，他提到昨有70位無法出席的住戶透過他服務處轉交同意書，目前大部分住戶都有意都更，雖仍約3分之1反對，至少不是只聞樓梯響，盼進度可以持續推進。

正光花園新城位於桃園區正光路及中山路之間，基地有2300多坪，共有195戶、所有權人223人，早在1996年間即被判定為海砂屋，因屬早期建案，土地及建物產權相對複雜，雖於2021年已成立更新會，但遲遲沒有取得都更重建共識。

住宅處表示，市府自去年9月啟動防災都更、公辦都更專案計畫，並舉辦都更巡迴講座，獲得正光花園新城社區回響，短時間內即提出逾50%公辦都更意願書，達到防災都更、公辦都更受理門檻，因此住宅處啟動評估作業，除模擬未來重建後的建物量體，也協助社區試算財務分析。

住宅處提到，市府在說明會中向住戶展示重建願景，並提供相關諮詢，減少社區疑慮，以提高都更重建共識，若同意此方案的所有權人達75%，將啟動招商、都更審議程序，若取得社區共識將於第4季招商，預計可於2028年動工，2032年完工。

住宅處表示，除正光花園新城，將持續輔導各列管海砂屋社區加速推動都市更新，為擴大都更執行量能，除4月1日社會住宅服務中心將轉型為住宅及都市更新中心，將借重各專業公會專業人力共同成立「都更桃園隊」推動都更事務。

住戶 桃園 都更

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