苗栗公館9條4公尺寬人行步道 全改道路用地

早期都市計畫4公尺人行步道，現況供汽、機車通行，衍生爭議不斷，苗栗縣公館鄉9條人行道，通盤檢討草案全部變更道路用地，落實管用合一，一些居民歡迎「師出有名」，不用擔心開車騎車遭檢舉違規開罰。

變更公館都市計畫（第5次通盤檢討）草案目前公開展覽，4月11日上午10點在公館鄉立圖書館舉行說明會，其中，9條4公尺寬、600餘公尺人行道，變更道路用地，也是內政部都市計畫委員會審議通過全縣首批。

縣府工商發展處指出，早期都市計畫規畫4公尺人行道，主要考量是街廓過長，或是兩邊是公有地，提供人行方便，但是都市發展，多數4公尺人行道，現況是供汽、機車通行，以致有汽、機車違規上人行道爭議，縣內頭份市、竹南鎮等地迭有檢舉案，都市計畫通盤檢討逐案檢討。

縣府訂定「都市計畫人行步道檢討處理原則」，配合整體交通系統規畫，若人行道用地出入兩側皆可連接計畫道路者，建議變更道路用地，應於土地使用分區管制要點，增訂道路用地兩側建築基地應沿計畫道路退縮1公尺供公眾通行使用，不得作騎樓，並得計入法定空地。

工商發展處表示，內政部都委會審議原則，人行道在校園周邊，仍然維持作通學步道，其餘則傾向變更，4公尺人行道變更道路用地，符合管用合一，並可進一步規畫單行道等交通用途，還有防火巷作用。