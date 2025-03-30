去年僅服務618人次 桃市定點臨托挨批美意打折

桃園市前年起積極推動定點臨托，短短1年內從3處增加到43處，但多名民代質疑使用率太低、各區資源不平均，要求市府改善。婦幼局回應，今年定點臨托服務提供率已達9成以上，將持續透過多管道宣傳，並加強保母早療訓練，提高服務品質。

桃園市2023年起在中路四號、中壢一號、楊梅一號社宅開辦定點臨托，去年再分別於親子館、婦幼館舍、新住民文化會館、家庭服務中心、公設民營托嬰中心、公共托育家園擴增40處服務據點，目前全市13個行政區皆已有定點臨托服務。

議員錢龍表示，肯定市府努力增加臨托據點，不過按他計算，43處定點臨托每年應可服務多達17萬2000人次，去年全年申請人數卻僅618人次，使用率極低，質疑是否宣傳不足；此外，許多家長想透過桃園育兒資源網線上預約，結果只能看到平日白天的時段，不知如何在假日或夜間時段預約，造成不少困擾。

議員陳韋曄說，實際檢視可發現定點臨托資源明顯分配不均，相較桃園區有8處、中壢7處、楊梅5處、蘆竹及八德各有4處，平鎮僅有3處，數量明顯不足；桃園的經濟弱勢家庭托育補助也落後其他六都，建議參考新北市或台中市，將補助時數提高到每月150或180小時。

議員張碩芳則指，很多早療家長找保母時常被拒絕，建議托育據點應提供特殊兒童服務，並加強保母特殊教育訓練，解決目前保母不願照顧過動或自閉兒童的問題。

婦幼局長杜慈容表示，桃市定點臨托約去年下半年才完成，據統計，今年1月民眾申請數為117人次，服務數為112人次；2月申請數為108人次，服務數為98人次，服務提供率均達90%以上。

杜慈容指出，目前全市已有363名保母可於夜間和假日時段提供到宅或在宅臨托，另有15家私立托嬰中心假日可接受預約，市府會加強宣傳；婦幼局也正研究將中低收入家庭補助從100小時提高到150小時，發展遲緩及身障兒童補助從120小時提高到180小時；同時加強托育人員早療訓練，提供更精準的服務。